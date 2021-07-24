Melo e Demoliner são eliminados por dupla croata na estreia em Tóquio

A dupla brasileira Marcelo Melo e Marcelo Demoliner foi eliminada neste sábado (24) pelos croatas Mate Pavic e Nikola Mektic na estreia das Olimpíadas de Tóquio. Após um jogo bem equilibrado, a parceria de europeus venceu a partida por 2 sets a 0, sendo o primeiro set vencido apenas no tie break.
Após 12 games sem nenhuma quebra de saque. A dupla brasileira chegou a abrir 5 a 0, mas permitiu a avassaladora virada dos croatas, que fecharam o tie-break em 8 a 6 e levaram o primeiro set.
O segundo set seguia o mesmo tom até o 4 a 4, quando os croatas, atuais campeões em Wimbledon e cabeças de chave número 1 em Tóquio, abriram dois games e venceram a partida.