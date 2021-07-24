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Olimpíadas

Melo e Demoliner são eliminados por dupla croata na estreia em Tóquio

Brasileiros caíram na estreia das Olimpíadas pelos croatas Mate Pavic e Nikola Mekti por 2 sets a zero; primeiro set chegou a ir para o tie break

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 08:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jul 2021 às 08:51
Marcelo Melo, que tem Marcelo Demoliner como dupla, foi eliminado pela dupla croata
Marcelo Melo, que tem Marcelo Demoliner como dupla, foi eliminado pela dupla croata Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
A dupla brasileira Marcelo Melo e Marcelo Demoliner foi eliminada neste sábado (24) pelos croatas Mate Pavic e Nikola Mektic na estreia das Olimpíadas de Tóquio. Após um jogo bem equilibrado, a parceria de europeus venceu a partida por 2 sets a 0, sendo o primeiro set vencido apenas no tie break.
Após 12 games sem nenhuma quebra de saque. A dupla brasileira chegou a abrir 5 a 0, mas permitiu a avassaladora virada dos croatas, que fecharam o tie-break em 8 a 6 e levaram o primeiro set.
O segundo set seguia o mesmo tom até o 4 a 4, quando os croatas, atuais campeões em Wimbledon e cabeças de chave número 1 em Tóquio, abriram dois games e venceram a partida.

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