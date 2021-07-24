Arthur Zanetti faz boa apresentação nas argolas e fica perto da final

Arthur Zanetti, que não está competindo pela equipe brasileira, recebe a nota 14.900 em sua apresentação nas argolas na estreia da ginástica artística nas Olimpíadas de Tóquio, na madrugada deste sábado (24, horário de Brasília).
A nota é a segunda melhor entre os competidores até o momento, atrás apenas do chinês Yang Liu, e foi bastante comemorada por ele e pela equipe brasileira.
A confirmação de que Zanetti irá à final em busca de sua terceira medalha olímpica - ele já foi ouro em Londres-2012 e prata na Rio-2016, no entanto, só sairá ao fim da terceira sessão classificatória, que começa às 7h30 deste sábado (também pelo fuso de Brasília).