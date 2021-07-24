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Olimpíadas

Arthur Zanetti faz boa apresentação nas argolas e fica perto da final

Ginasta, que não está competindo pela equipe brasileira, recebeu a nota 14.900 em sua apresentação nas argolas durante a madrugada deste sábado (24)

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 08:28

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jul 2021 às 08:28
Arthur Zanetti conseguiu a nota de 14.900 nas argolas na madrugada deste sábado (24)
Arthur Zanetti conseguiu a nota de 14.900 nas argolas na madrugada deste sábado (24) Crédito: Julio Cesar Guimarães/COB
Arthur Zanetti, que não está competindo pela equipe brasileira, recebe a nota 14.900 em sua apresentação nas argolas na estreia da ginástica artística nas Olimpíadas de Tóquio, na madrugada deste sábado (24, horário de Brasília).
A nota é a segunda melhor entre os competidores até o momento, atrás apenas do chinês Yang Liu, e foi bastante comemorada por ele e pela equipe brasileira.
A confirmação de que Zanetti irá à final em busca de sua terceira medalha olímpica - ele já foi ouro em Londres-2012 e prata na Rio-2016, no entanto, só sairá ao fim da terceira sessão classificatória, que começa às 7h30 deste sábado (também pelo fuso de Brasília).

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