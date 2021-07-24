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Olimpíada

Equipe brasileira de ginástica fica longe da final em Tóquio

Grande decepção ficou por conta do desempenho de Arthur Nory, campeão mundial na barra fixa e fora da final no aparelho

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 08:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jul 2021 às 08:41
Arthur Mariano, do Brasil, vibra após sua apresentação na barra horizontal durante a qualificação de ginástica artística masculina nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, em Tóquio, no Japão, neste sábado, 24 de julho de 2021.
Arthur Nory, do Brasil, vibra após sua apresentação na barra horizontal em Tóquio Crédito: Gregory Bull/ AP/ Estadão COnteúdo
Fim da segunda sessão da classificação da ginástica artística masculina nas Olimpíadas de Tóquio, e o resultado ficou abaixo do esperado para o Brasil, neste sábado (24). A equipe formada por Arthur Nory, Caio Souza, Diogo Soares e Francisco Barreto somou 247.263 pontos e está na sétima posição entre as oito que se apresentaram.
Muito dificilmente chegará à final, como fez na Rio 2016, porque para que isso aconteça poderá ser ultrapassada por no máximo uma equipe entre as quatro que ainda se apresentarão na última sessão: EUA, Alemanha, Coreia do Sul e Taiwan.
Devem pegar finais individuais Arthur Zanetti (terceiro até o momento nas argolas), Caio Souza (quarto no salto e 13º no individual geral) e o novato Diogo Soares (22º no individual geral, mas como cada país só pode classificar dois ele melhorará sua posição).
A grande decepção ficou por conta do desempenho de Arthur Nory, campeão mundial na barra fixa e fora da final no aparelho, além de ter ido mal no solo e no salto.
Como foi o desempenho da equipe brasileira:

COMEÇO NO CAVALO

O responsável por abrir a participação foi o jovem Diogo Soares, que estava estreando nas Olimpíadas. Ao fim da apresentação, ele vibrou com o resultado atingido. A sua nota foi de 12.800. Logo em seguida, Caio Souza, que também comemorou a atuação, marcou 13.400.
Francisco Barreto, um dos mais experientes da delegação, também teve um bom início, mas não ficou tão satisfeito com a nota de 13.200. Por fim, Arthur Nory não precisou fazer o aparelho em questão, afinal, os três primeiros acertaram nas apresentações, totalizando 39.400 de nota geral no cavalo.

ARGOLAS

Diogo Soares também abriu a apresentação nas argolas com 13.133 de nota. Depois dele, Chico Barreto fez 13.200. O terceiro foi Caio Souza, que fez a melhor nota do time brasileiro, com 14.333. Com o acerto dos três primeiros, Nory também não participou do aparelho.
Disputando individualmente, o campeão olímpico Arthur Zanetti concorreu sem contar nota para o time no geral. Demonstrando muita segurança, o brasileiro fez uma série limpa e deixou o aparelho demonstrando satisfação. Sua nota foi de 14.900.
Arthur Zanetti conseguiu a nota de 14.900 nas argolas na madrugada deste sábado (24)
Arthur Zanetti conseguiu a nota de 14.900 nas argolas na madrugada deste sábado (24) Crédito: Julio Cesar Guimarães/COB

SALTO

Diogo Soares começou com uma dupla pirueta e saiu confiante do aparelho. Sua nota foi de 14.066. Já Francisco Barreto foi o segundo a se apresentar. Mesmo com um desconto por conta de um erro na apresentação, ele fez 13.466.
Caio Souza fez dois saltos para tentar a vaga na final. Vale ressaltar que só o primeiro conta para a equipe, e ele fez 14.600. Para o individual, vale a média dos saltos, que foi de 14.700. Arthur Nory estreou com uma dupla pirueta, teve um bom salto, mas a chegada acabou forçando um pouco seu pé, e ele ficou com 13.500.

BARRAS PARALELAS

Diogo Soares foi quem abriu mais uma vez para os brasileiros. Desta vez, a atuação do jovem rendeu nota de 13.900. Francisco Barreto fez uma saída com um duplo carpado e teve 14.000 de nota.
Caio Souza deixou a série satisfeito com o desempenho. Tanto durante a apresentação quanto na saída, o brasileiro teve muita segurança em todos os movimentos. Sua nota foi de 14.533. Assim como nas primeiras apresentações, Nory não participou.

BARRA FIXA

Diogo Soares fez uma boa abertura para o Brasil na barra. Com uma série muito limpa, o atleta de 19 anos fez bons movimentos e também teve uma boa saída. Sua nota foi de 13.233. Francisco Barreto saiu satisfeito do aparelho, mas não curtiu muito a nota que recebeu, 13.833.
Caio Souza teve nota de 13.466. Após uma apresentação em que teve uma intercorrência, o brasileiro "escapou da barra" em um dado momento e não conseguiu completar um movimento. Já Arthur Nory voltou a participar e fez 14.133.

SOLO

Desta vez, quem começou foi Francisco Barreto, que marcou 13.000. Logo em seguida veio Diogo Soares, que fez uma boa série, marcada pela firmeza nos movimentos. A nota do jovem brasileiro foi de 14.200.
Caio Souza também saiu satisfeito da apresentação e marcou 13.966. Quem fechou a noite do Brasil foi Arthur Nory. Medalha de Bronze no Rio de Janeiro em 2016 no solo, ele fez uma série limpa, mas no último movimento sentiu um incômodo e acabou caindo na chegada. Sua nota foi de 12.800.

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