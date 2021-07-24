Olimpíadas: capixabas em Tóquio mandam recado para a torcida no ES

Foi dada oficialmente a largada para os Jogos Olímpicos de Tóquio nesta sexta-feira (23), quando foi realizada a Cerimônia de Abertura, no Estádio Olímpico de Tóquio. O Espírito Santo tem nove representantes nos Jogos e alguns deles, como Richarlison, Alison e Vinícius Teixeira já até estrearam.
Antes de embarcarem, porém, nosso atletas gravaram um vídeo para a torcida que está ligadinha no conteúdo especial de A Gazeta. Deborah Medrado e Geovanna Santos, da Ginástica Rítmica, Alison, do Vôlei de Praia, Alexandra Nascimento e Vinícius Teixeira, do handebol e Nacif Elias, do judô, mandaram um recado especial aos nossos internautas. Confira abaixo: