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Olimpíadas: capixabas em Tóquio mandam recado para a torcida no ES

O Espírito Santo possui nove representantes nas Olimpíadas e alguns deles mandaram uma mensagem para os torcedores que acompanham a cobertura em A Gazeta

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 06:00

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

24 jul 2021 às 06:00
Capixabas nas Olimpíadas de Tóquio
Atletas capixabas mandaram recado direto de Tóquio para a torcida de A Gazeta Crédito: Montagem|COB|CBF
Foi dada oficialmente a largada para os Jogos Olímpicos de Tóquio nesta sexta-feira (23), quando foi realizada a Cerimônia de Abertura, no Estádio Olímpico de Tóquio. O Espírito Santo tem nove representantes nos Jogos e alguns deles, como Richarlison, Alison e Vinícius Teixeira já até estrearam.
Antes de embarcarem, porém, nosso atletas gravaram um vídeo para a torcida que está ligadinha no conteúdo especial de A Gazeta. Deborah Medrado e Geovanna Santos, da Ginástica Rítmica, Alison, do Vôlei de Praia, Alexandra Nascimento e Vinícius Teixeira, do handebol e Nacif Elias, do judô, mandaram um recado especial aos nossos internautas. Confira abaixo:

MAIS OLIMPÍADA

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Alison e Álvaro estreiam com vitória no vôlei de praia olímpico em Tóquio

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