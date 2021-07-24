João Menezes fica perto de vencer, mas leva virada de Cilic em Tóquio

João Menezes foi eliminado pelo croata veterano Marin Cilic, número 36 do mundo Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

João Menezes deu muito trabalho, porém não conseguiu evitar a derrota diante do veterano Marin Cilic, número 36 do mundo. O croata, que disputa sua quarta edição de Olimpíadas, sofreu para impor a sua experiência, mas venceu o brasileiro por 2 sets a 1, de virada, na estreia em Tóquio

O jogo foi repleto de reviravoltas, mas o primeiro set foi marcado pelo equilíbrio, com os dois tenistas conseguindo se defender muito bem. Todas as vezes que João sacava e confirmava o game, Cilic repetia o roteiro e empatava o set novamente.

Quando o jogo estava 5 games a 5, Cilic chegou a ter duas chances de quebrar o saque de Menezes, mas o brasileiro conseguiu confirmar e ficar com o game.

Sem quebras, o primeiro set foi para o tie-break, onde o equilíbrio se manteve evidente. Cilic chegou a abrir 3 a 0, mas João buscou o empate e alcançou um triplo set point. Após 1h02, João Menezes fechou o primeiro set com um 7 a 6 no tie break.

No segundo set, João chegou a sacar para o jogo, com um 5 a 3 alcançado após vencer dois games seguidos. Cilic, porém, cresceu no momento certo e, com quatro games consecutivos, fechou o set em 7 a 5.

Cilic começou avassalador no terceiro set e aumento ainda mais sua quantidade de games consecutivos. Porém, foi aí que João voltou a entrar no jogo. O brasileiro não só diminuiu a vantagem como virou o set em 6 a 5 quando o relógio já contava mais de 3 horas de partida.

Em mais uma das várias reviravoltas desse jogo, Cilic salvou o match point de João Menezes e levou o set para mais um tie break. O croata chegou a ter o match point no tie break, mas uma dupla falta colocou novamente o brasileiro no jogo. Somente em seu terceiro match point Cilic conseguiu a vitória.

Na segunda rodada, Cilic enfrentará o espanhol Pablo Carreno Busta, que venceu o norte-americano Tennys Sandgren por 2 sets a 0.