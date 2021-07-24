Thiago Monteiro perde para alemão e se despede das Olimpíadas

O tenista Thiago Monteiro se despediu do torneio de simples do tênis olímpico neste sábado (24) Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

O tenista brasileiro Thiago Monteiro se despediu do torneio de simples do tênis olímpico neste sábado (24) após derrota por 2 sets a 0 para o alemão Jan-Lennard Struff, na quadra seis da Ariake Tennis Park. Em sua primeira edição olímpica, Monteiro teve um adversário complicado na primeira rodada e acabou derrotado, com parciais de 6/3 e 6/4.

Monteiro viu o adversário abrir 3 a 0 logo no primeiro set. O brasileiro conseguiu diminuir a diferença para dois games, mas não evitou a derrota.

Thiago saiu na frente no set final, mas foi rapidamente superado pelo alemão, que virou o placar nos três games seguintes. Atrás no marcador, Monteiro esboçou uma reação. Mesmo assim, o brasileiro acabou eliminado.