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Tóquio 2020

Skate estreia em Jogos Olímpicos na noite deste sábado (24)

Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo e Giovanni Vianna representam o Brasil neste sábado, no Parque de Esportes Urbanos de Ariake. No domingo, será a vez de Pâmela Rosa, Rayssa Leal e Letícia Bufoni

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 17:40

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

24 jul 2021 às 17:40
Skate nas Olimpíadas
O skate fará a tão aguardada estreia na história das Olimpíadas na noite deste sábado (24).  Crédito: Julio Detefon/ CBSK
O skate fará a tão aguardada estreia na história das Olimpíadas na noite deste sábado, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Parque de Esportes Urbanos de Ariake. A primeira modalidade a colocar os atletas na pista será o Street masculino. Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo e Giovanni Vianna são os representantes verde e amarelos.
No domingo, também a partir das 20h30, será a vez de Pâmela Rosa, Rayssa Leal e Letícia Bufoni representarem o Brasil.
Nos Jogos, Street e Park contarão com 20 skatistas por categoria (Feminino e Masculino). As disputas serão divididas em preliminares e final (que terá a presença dos oito melhores). As duas fases acontecem no mesmo dia. No total, serão quatro dias de competição (um para cada modalidade e categoria).
O Street será disputado com os atletas fazendo duas voltas de 45 segundos e 5 tentativas de manobra. A nota final de cada skatista é composta pela somatória das 4 maiores notas.
O skate brasileiro confirmou o limite de 12 vagas por país nas Olimpíadas. O feito foi alcançado somente por Brasil e Estados Unidos.

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