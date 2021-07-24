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Tóquio 2020

COI ameaça punir quem não seguir os cuidados de prevenção à Covid-19

O desfile de delegações com membros e atletas sem máscara na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio, na última sexta (23), causou incômodo

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 18:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jul 2021 às 18:52
Lucão do vôlei
O jogador Lucão, da seleção brasileira de vôlei, apareceu usando a máscara durante partida neste sábado (24).  Crédito: Reprodução/Getty Images
O desfile de delegações com membros e atletas sem máscara na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio, na última sexta (23), causou incômodo.
O COI (Comitê Olímpico Internacional) avisou neste sábado (24) que pretende punir quem não cumprir as regras desta edição para evitar a disseminação da Covid-19.
"Quem tiver um comportamento flagrante completamente inadmissível, nós vamos, com certeza, tomar as medidas", alertou Christophe Dubi, diretor-executivo do comitê, sem, porém, especificar quais seriam as punições.
A máscara só não é obrigatória em momentos de treino, de competição e de alimentação. Em locais abertos, também é permitido ficar sem o acessório, desde que a dois metros de outras pessoas.
"Repetimos isso aos chefes das delegações ontem [sexta] e vamos continuar repetindo", acrescentou, sem nomear quais seriam os países e atletas na mira do COI.
Segundo o site Inside The Games, apareceram sem máscara na cerimônia de abertura os porta-bandeiras e atletas de ao menos três países: Quirguistão, Paquistão e Tadjiquistão.

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