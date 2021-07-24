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Tóquio 2020

Seleção feminina de vôlei estreia neste domingo (25) em Tóquio

Bicampeãs olímpicas em Pequim 2008 e Londres 2012, brasileiras começam o caminho em busca de mais uma medalha de ouro contra a Coréia do Sul na manhã deste domingo (25)

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 18:17

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

24 jul 2021 às 18:17
Atletas da seleção brasileira do vôlei feminino
Atletas da seleção feminina de Vôlei na Olimpíada de Tóquio 2020. Crédito: Miriam Jeske/COB
Brasil e Coreia do Sul se enfrentam a partir das 9h45 (horário de Brasília) deste domingo (25), na Arena Ariake, na estreia das duas equipes no torneio feminino de vôlei da Olimpíada de Tóquio 2020.
O treinador José Roberto Guimarães comentou sobre a expectativa do Brasil para o jogo. “A Coreia do Sul tem um estilo de jogo que sempre nos trouxe dificuldades. Elas têm uma jogadora excepcional que é a Kim que jogou comigo no Fenerbahçe. A Kim sustenta as principais ações da Coreia. É uma equipe que joga com muita velocidade e tem muitas mudanças de combinações de ataque. É uma seleção muito perigosa ainda mais para um jogo de estreia. Vai ser difícil, mas estamos confiantes”, disse o treinador à assessoria da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).
O Brasil será representado no feminino pelas levantadoras Macris e Roberta, a oposta Tandara, a ponteira/oposta Rosamaria, as ponteiras Natália, Fernanda Garay, Gabi e Ana Cristina, as centrais Carol Gattaz, Carol e Bia e a líbero Camila Brait.
Em Tóquio, o Brasil está no grupo A ao lado da Sérvia, do Japão, da Coreia do Sul, da República Dominicana e do Quênia. As quatro melhores da chave se classificam.
Na última edição dos Jogos, no Rio, em 2016, a seleção feminina ficou em quinto lugar. O Brasil tem dois ouros e dois bronzes no feminino nos Jogos Olímpicos.

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