Seleção feminina de vôlei estreia neste domingo (25) em Tóquio

Atletas da seleção feminina de Vôlei na Olimpíada de Tóquio 2020. Crédito: Miriam Jeske/COB

Brasil e Coreia do Sul se enfrentam a partir das 9h45 (horário de Brasília) deste domingo (25), na Arena Ariake, na estreia das duas equipes no torneio feminino de vôlei da Olimpíada de Tóquio 2020.

O treinador José Roberto Guimarães comentou sobre a expectativa do Brasil para o jogo. “A Coreia do Sul tem um estilo de jogo que sempre nos trouxe dificuldades. Elas têm uma jogadora excepcional que é a Kim que jogou comigo no Fenerbahçe. A Kim sustenta as principais ações da Coreia. É uma equipe que joga com muita velocidade e tem muitas mudanças de combinações de ataque. É uma seleção muito perigosa ainda mais para um jogo de estreia. Vai ser difícil, mas estamos confiantes”, disse o treinador à assessoria da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

O Brasil será representado no feminino pelas levantadoras Macris e Roberta, a oposta Tandara, a ponteira/oposta Rosamaria, as ponteiras Natália, Fernanda Garay, Gabi e Ana Cristina, as centrais Carol Gattaz, Carol e Bia e a líbero Camila Brait.

Em Tóquio, o Brasil está no grupo A ao lado da Sérvia, do Japão, da Coreia do Sul, da República Dominicana e do Quênia. As quatro melhores da chave se classificam.