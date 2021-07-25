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Estreia

Medina vence bateria em Tóquio e está nas oitavas de final do surfe

O brasileiro venceu a quinta e última bateria do surfe masculino da manhã deste domingo (25), sábado à noite no Brasil), na praia de Tsurugasaki, e está nas oitavas de final das Olimpíadas

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 23:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jul 2021 às 23:01
Gabriel Medina na estreia da Olimpíada em Tóquio
Gabriel Medina na estreia da Olimpíada em Tóquio Crédito: Miriam Jeske/COB
O brasileiro Gabriel Medina venceu a quinta e última bateria do surfe masculino da manhã deste domingo (25), sábado à noite no Brasil), na praia de Tsurugasaki, e está nas oitavas de final das Olimpíadas de Tóquio.
A classificação direta faz com que ele e o também brasileiro Italo Ferreira só se encontrem em uma eventual final. Mais cedo, Italo venceu a primeira bateria da história dos Jogos. Ao lado de Medina, ele é uma das principais promessas de medalha do Brasil em Tóquio.
A etapa de estreia foi a única não eliminatória. Os dois primeiros de cada bateria passaram direto para as oitavas de final. Os outros foram para repescagem. Medina disputou sua bateria contra o francês Michel Bourez, que ficou com a segunda colocação, e o alemão Leon Glatzer, que acabou em terceiro.

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A bateria teve apenas três atletas, em vez de quatro, como nas demais, já que Carlos Muñoz, costarriquenho que iria competir no lugar de Frederico Morais que testou positivo para Covid-19, não conseguiu chegar a tempo se correr, poderá disputar a repescagem.

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