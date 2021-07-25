Italo Ferreira se diz 'arrepiado' com estreia no surfe nas Olimpíadas

Ítalo Ferreira venceu a primeira bateria do surfe da história das Olimpíadas Crédito: Divulgação/COI

Classificado para as oitavas de final do surfe, o brasileiro Italo Ferreira comemorou seu desempenho na estreia das Olimpíadas de Tóquio . Ele pegou as primeiras ondas da manhã deste domingo (25, sábado à noite no Brasil) e venceu a primeira bateria da história dos Jogos.

"Tô muito feliz, cara, tô até arrepiado. Eu estava bem ansioso antes da minha bateria, mas, depois, eu comecei a pegar onda, comecei a me divertir, e a fazer o que eu realmente amo. Treinei muito para estar aqui, poxa vida, é muito especial para mim", disse o atleta ao SporTV.

O surfista se disse muito feliz e frisou estar muito preparado pra competição. "O atleta tem que tá preparado pra qualquer coisa, amanhã pode ser que tenham altas ondas, tenha muito vento, mas eu treinei bastante nos últimos dias e tô bem confiante e feliz."

Italo é o atual campeão mundial e vice-líder do ranking nesta temporada. A etapa deste domingo (25) é a única não eliminatória. Os dois primeiros de cada bateria passam direto para as oitavas de final. Os outros vão para repescagem. Ao final da primeira bateria, além de Italo, se classificou o japonês Hiroto Ohhara.