Agenda: Veja os horários das principais provas com brasileiros neste domingo (25)

Sabe aquela frase "no Japão já é amanhã"? Nas Olimpíadas de Tóquio você vai ler muito isso por aqui. As competições já começaram na noite deste sábado (24) (manhã de domingo no outro lado do mundo) e A Gazeta traz a programação completa das principais provas dos brasileiros. Confira abaixo:
TAEKWONDO
Edival Marques x Hakan Recber (TUR) - Masculino, até 68 kg, oitavas de final
- 1h02
Ícaro Miguel x Simone Alessio (ITA) - Masculino, até 80kg, oitavas de final
- 22h15
Milena Titoneli x Julyana Al Sadeq (JOR) - Feminino, até 67kg, oitavas de final
- 23h
TÊNIS DE MESA
Simples - masculino, segunda rodada
- 2h
Simples - feminino, segunda rodada
- 2h
Gustavo Tsuboi x Ovidiu Ionescu (ROM) - Simples, masculino, segunda rodada
- 4h15
Bruna Takahashi x Yuan Jia Nan (FRA) - Simples, feminino, segunda rodada
- 5h
FUTEBOL MASCULINO
Brasil x Costa do Marfim - Fase de grupos
- 5h30
BOXE
Wanderson Oliveira x Wessam Salamana* - Masculino, peso leve, primeira rodada
- 7h06
*Wessom Salamana faz parte da Equipe Olímpica de Refugiados
NATAÇÃO
200m livre - Masculino, classificatórias
- 7h22
100m costas - Masculino, classificatórias
- 8h19
4 x 100m livre - Masculino, classificatórias
- 9h10
GINÁSTICA ARTÍSTICA
Qualificatória feminina - Subdivisão 5
- 8h20
VÔLEI DE QUADRA
Brail x Coreia do Sul - Feminino, fase de grupos, 1ª rodada
- 9h45
TRIATLO
Individual masculino - FINAL
- 18h30
SKATE
Street feminino - Classificatórias
- 21h
HANDEBOL
Brasil x França - Masculino, fase de grupos, 2ª rodada
- 21h
VÔLEI DE PRAIA
Ana Patrícia e Rebecca x Makokha e Khadambi (KEN) - Feminino, fase de grupos, 1ª rodada
- 23h
JUDÔ
Eduardo Katsuhiro x Guillaume Chaine (FRA) - Masculino, até 73kg, 1ª rodada
- 23h14
SURFE
Individual - Masculino, oitavas de final
- 23h48