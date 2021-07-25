Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  Agenda: Veja os horários das principais provas com brasileiros neste domingo (25)
Horas de competição

Agenda: Veja os horários das principais provas com brasileiros neste domingo (25)

Confira a agenda com horários das principais competições disputadas pelos brasileiros durante este domingo (25) nas Olimpíadas de Tóquio

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 21:41

Daniel Pasti

Richarlison
Richarlison fez três gols só no primeiro tempo da estreia do Brasil contra a Alemanha nos Jogos de Tóquio Crédito: Julio Cesar Guimarães/COB
Sabe aquela frase "no Japão já é amanhã"? Nas Olimpíadas de Tóquio você vai ler muito isso por aqui. As competições já começaram na noite deste sábado (24) (manhã de domingo no outro lado do mundo) e A Gazeta traz a programação completa das principais provas dos brasileiros. Confira abaixo:

TAEKWONDO

Edival Marques x Hakan Recber (TUR) - Masculino, até 68 kg, oitavas de final
  • 1h02
Ícaro Miguel x Simone Alessio (ITA) - Masculino, até 80kg, oitavas de final
  • 22h15
Milena Titoneli x Julyana Al Sadeq (JOR) - Feminino, até 67kg, oitavas de final
  • 23h

TÊNIS DE MESA

Simples -  masculino, segunda rodada
  • 2h
Simples - feminino, segunda rodada
  • 2h
Gustavo Tsuboi x Ovidiu Ionescu (ROM) - Simples, masculino, segunda rodada
  • 4h15
Bruna Takahashi x Yuan Jia Nan (FRA) - Simples, feminino, segunda rodada
  • 5h
Seleção brasileira enfrenta a Costa do Marfim neste domingo (25)
Seleção brasileira enfrenta a Costa do Marfim neste domingo (25) Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

FUTEBOL MASCULINO

Brasil x Costa do Marfim - Fase de grupos
  • 5h30

BOXE

Wanderson Oliveira x Wessam Salamana* - Masculino, peso leve, primeira rodada
  • 7h06
*Wessom Salamana faz parte da Equipe Olímpica de Refugiados

NATAÇÃO

200m livre - Masculino, classificatórias
  • 7h22
Natação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020
Natação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 Crédito: Alexandre Castello Branco/COB
100m costas - Masculino, classificatórias
  • 8h19
4 x 100m livre - Masculino, classificatórias
  • 9h10

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Qualificatória feminina - Subdivisão 5
  • 8h20

VÔLEI DE QUADRA

Brail x Coreia do Sul - Feminino, fase de grupos, 1ª rodada
  • 9h45

TRIATLO

Individual masculino - FINAL
  • 18h30

SKATE

Street feminino - Classificatórias
  • 21h
O capixaba Vinícius Teixeira, da seleção de handebol
O capixaba Vinícius Teixeira, da seleção de handebol, que enfrenta a França Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

HANDEBOL

Brasil x França - Masculino, fase de grupos, 2ª rodada
  • 21h

VÔLEI DE PRAIA

Ana Patrícia e Rebecca x Makokha e Khadambi (KEN) - Feminino, fase de grupos, 1ª rodada
  • 23h

JUDÔ

Eduardo Katsuhiro x Guillaume Chaine (FRA) - Masculino, até 73kg, 1ª rodada
  • 23h14
Ítalo Ferreira vence primeira bateria do surfe da história das Olimpíadas
Ítalo Ferreira vence primeira bateria do surfe da história das Olimpíadas Crédito: Divulgação/COI

SURFE

Individual - Masculino, oitavas de final
  • 23h48

Veja Também

Italo Ferreira se diz 'arrepiado' com estreia no surfe nas Olimpíadas

Pivô capixaba mira recuperação contra França no handebol em Tóquio

COI ameaça punir quem não seguir os cuidados de prevenção à Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados