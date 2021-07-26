  Milena Titoneli perde medalha de bronze para marfinense no taekwondo
Olímpiadas

Milena Titoneli perde medalha de bronze para marfinense no taekwondo

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 09:18

Agência FolhaPress

Milena Titoneli perde disputa pela medalha de bronze no taekwondo Crédito: Gaspar Nóbrega/ COB
A brasileira Milena Tonelli, 22, foi derrotada pela marfinense Ruth Gbagbi, 27, na manhã desta segunda-feira (26), na decisão pelo bronze da categoria até 67 quilos do taekwondo, nas Olimpíadas de Tóquio. O placar terminou em 12 a 8.
Esperança de medalha, Milena chegou à decisão pela repescagem. Nas quartas de final, ela perdeu para croata Matea Jelic, 23, por 30 a 9.

Milena precisou torcer para que a sua algoz, a croata, se garantisse na final. Assim, como diz o regulamento, a brasileira entraria na repescagem. Deu certo.
Matea despachou a norte-americana Paige McPherson, 30, e recolocou a brasileira no páreo em Tóquio. Pela repescagem, Milena superou a haitiana Lauren Lee, 17, por 26 a 5.

