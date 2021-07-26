Rayssa Leal, a "Fadinha", conquista a medalha de prata para o Brasil

Rayssa Leal, a Fadinha do Skate, conquistou a prata no skate street em Tóquio Crédito: Vitor Jubini

Uma pequena gigante escreveu seu nome na história dos Jogos Olímpicos no início da madrugada desta segunda-feira (26). Rayssa Leal, a Fadinha, de apenas 13 anos de idade, conquistou a medalha de prata para o skate brasileiro, em Tóquio, na categoria street. O esporte que é estreante em uma edição de Olimpíada garantiu duas medalhas para o Brasil. O ouro ficou com a japonesa Nishiwa Momiji.

Fadinha é um dos principais nomes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Atleta mais nova da delegação brasileira, conquistou a todos com muito carisma e simpatia. Nas redes sociais vem se tornando um verdadeiro fenômeno. Recentemente chegou a um milhão de seguidores no Instagram, onde diverte seus seguidores com vídeos engraçados e também dá luz ao skate brasileiro.

FINAL

A sensação de imprensa, membros de delegações e patrocinadores que estavam nas tribunas e arquibancadas era de estarem assistindo uma veterana com o skate nos pés e não uma menina de 13 anos. Cheia de personalidade, Fadinha arrepiou logo que entrou na pista. Em sua primeira volta ela recebeu a nota 2.94. Na segunda volta, um desempenho um pouco melhor que garantiu um 3,13 dos juízes.

Na competição por manobras, o início não foi dos melhores. Fadinha errou a primeira manobra e não reebeu nota. Mas na segunda chance, o resultado foi bem melhor e recebeu um 3.91, que a colocou novamente na rota da medalha. Na terceira exibição um 4,21 que a deixou na liderança da corrida olímpica.

Rayssa Leal conquista medalha de prata para o Brasil no skate