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Rayssa Leal, a "Fadinha", conquista a medalha de prata para o Brasil

Atleta mais nova da delegação brasileira, com apenas 13 anos, Fadinha escreveu seu nome na história dos Jogos Olímpicos

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 01:33

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

26 jul 2021 às 01:33
Rayssa Leal, a Fadinha do Skate, conquistou a prata no skate street em Tóquio
Rayssa Leal, a Fadinha do Skate, conquistou a prata no skate street em Tóquio Crédito: Vitor Jubini
Uma pequena gigante escreveu seu nome na história dos Jogos Olímpicos no início da madrugada desta segunda-feira (26). Rayssa Leal, a Fadinha, de apenas 13 anos de idade, conquistou a medalha de prata para o skate brasileiro, em Tóquio, na categoria street. O esporte que é estreante em uma edição de Olimpíada garantiu duas medalhas para o Brasil. O ouro ficou com a japonesa Nishiwa Momiji.
Fadinha é um dos principais nomes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Atleta mais nova da delegação brasileira, conquistou a todos com muito carisma e simpatia. Nas redes sociais vem se tornando um verdadeiro fenômeno. Recentemente chegou a um milhão de seguidores no Instagram, onde diverte seus seguidores com vídeos engraçados e também dá luz ao skate brasileiro.

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FINAL

A sensação de imprensa, membros de delegações e patrocinadores que estavam nas tribunas e arquibancadas era de estarem assistindo uma veterana com o skate nos pés e não uma menina de 13 anos. Cheia de personalidade, Fadinha arrepiou logo que entrou na pista. Em sua primeira volta ela recebeu a nota 2.94. Na segunda volta, um desempenho um pouco melhor que garantiu um 3,13 dos juízes. 
Na competição por manobras, o início não foi dos melhores. Fadinha errou a primeira manobra e não reebeu nota. Mas na segunda chance, o resultado foi bem melhor e recebeu um 3.91, que a colocou novamente na rota da medalha. Na terceira exibição um 4,21 que a deixou na liderança da corrida olímpica. 

Rayssa Leal conquista medalha de prata para o Brasil no skate

Não faltou emoção nas últimas manobras. Na quarta vez que Fadinha foi para a pista, ela completou mais uma boa manobra e faturou um 3.39. Mas na última não conseguiu completar o movimento e ficou sem nota. Mas foi o suficiente para garantir a prata e a festa dos brasileiros.

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