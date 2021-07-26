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Expectativa de medalhas

Tufão antecipa finais do surfe nas Olimpíadas, que podem ter Medina, Italo e Silvana

Os brasileiros estão classificados para as quartas de final do surfe nas Olimpíadas. Eles conquistaram a vaga na madrugada desta segunda-feira (26), na praia de Tsurigasaki, em Chiba

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 09:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jul 2021 às 09:29
Gabriel Medina na estreia da Olimpíada em Tóquio
Gabriel Medina na Olimpíada em Tóquio Crédito: Miriam Jeske/COB
Gabriel Medina, Italo Ferreira e Silvana Lima estão classificados para as quartas de final do surfe nas Olimpíadas. Eles conquistaram a vaga na madrugada desta segunda-feira (26), na praia de Tsurigasaki, em Chiba (cerca de 100 km de Tóquio).
As finais da modalidade estavam previstas para a próxima quarta (28), mas a chegada de um tufão ao Japão antecipou a programação. Dessa forma, as quartas se iniciam já às 19h desta segunda, horário de Brasília. As semifinais e a final acontecem na madrugada de terça (27). "Se for vento ladal, dá para surfar, mas se vier do oceano, prejudica muito", disse Italo Ferreira.
Bicampeão mundial e atual líder do ranking da WSL, Gabriel Medina enfrentará o francês Michel Bourez. Já Italo competirá contra um atleta da casa, o japonês Hiroto Ohhara. Silvana Lima enfrentará a havaiana Carissa Moore.
Ítalo Ferreira vence primeira bateria do surfe da história das Olimpíadas
Ítalo Ferreira nas Olimpíadas Crédito: Divulgação/COI
Depois da estreia do surfe em Olimpíadas ter sido marcada por um dia de céu azul, sol e muito calor, as oitavas de final tiveram muitas nuvens e vento forte. As ondas da praia de Tsurigasaki foram elogiadas pelos surfistas.
Guarda-chuvas e guarda-sóis foram fechados a pedido da organização, por questões de segurança das pessoas no local.
Gabriel Medina tomou um susto nos segundos finais de sua prova nesta segunda-feira. Ele estava à frente na pontuação, mas o australiano Julian Wilson fez uma manobra excelente que deixou dúvida sobre o resultado. O tempo de prova acabou sem que houvesse sido anunciado o placar final.
O surfista brasileiro saiu do mar perguntando sobre a nota. "Já aconteceu várias situações assim. A gente nunca sabe. Sempre que a gente compete é difícil. Ele [Julian Wilson] é um cara perigoso", disse Medina, que conseguiu nota superior ao seu adversário e garantiu a classificação.
Silvana Lima
A surfista brasileira Silvana Lima Crédito: Miriam Jeske/COB
Já Italo Ferreira bateu com facilidade Billy Stairmand, da Nova Zelândia. Os dois brasileiros são apostas de medalha para o Brasil nos Jogos, que pela primeira vez recebem a modalidade.
No surfe feminino, Silvana Lima eliminou a portuguesa Teresa Bonvalot. A outra representante do país na modalidade, Tatiana Weston-Webb, foi eliminada. Ela perdeu para a japonesa Amuro Tsuzuki.

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