Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • Medina inova nas Olimpíadas e usa relógio para não perder tempo nas baterias
Surfe no Japão

Medina inova nas Olimpíadas e usa relógio para não perder tempo nas baterias

A decisão tem explicação. Em maio, Medina foi eliminado de uma competição porque, entre outros motivos, se atrapalhou com o tempo

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 18:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jul 2021 às 18:44
Gabriel Medina na estreia da Olimpíada em Tóquio
Gabriel Medina na estreia da Olimpíada em Tóquio Crédito: Miriam Jeske/COB
O surfista Gabriel Medina decidiu inovar nas Olimpíadas de Tóquio. Desde que chegou ao Japão, o brasileiro tem levado para o mar um relógio em seu pulso do braço direito, o que quase nunca fez ao longo da carreira.
O motivo: não se perder no tempo da prova. Todas as baterias têm duração determinada. No caso dos Jogos, as duas primeiras etapas levaram 30 minutos cada.
A decisão de passar a usar relógio tem explicação. Em maio, dois meses antes de viajar ao Japão, Medina foi eliminado de uma competição porque, entre outros motivos, se atrapalhou com o tempo.
O episódio ocorreu nas quartas de final da etapa de Margaret River da Liga Mundial de Surfe (WSL), na Austrália.

Veja Também

Brasil busca virada heroica sobre a Argentina e vence a segunda no vôlei masculino

De Tóquio, equipe de A Gazeta fala sobre os primeiros dias da cobertura olímpica

Depois de ter cometido uma série de erros na bateria contra o havaiano Seth Moniz, precisando de apenas uma nota de 3,84 para virar, o brasileiro não conseguiu uma onda nos minutos finais e se despediu da prova.
Buscando a conquista do ouro olímpico, o que ele tem chamado de "sonho", Medina mostra estar focado e preocupado em não cometer nenhum equívoco.
"Não uso [relógios], não. Mas na minha penúltima competição eu meio que vacilei na bateria, estou tentando acostumar. Não uso [normalmente], mas ajuda", disse nesta segunda-feira (26), após derrotar o australiano Julian Wilson, na praia de Tsurigasaki, em Chiba (cerca de 100 km de Tóquio).
Medina volta ao mar já na noite desta terça (27). A organização das Olimpíadas decidiu antecipar as finais do surfe por conta da possiblidade de chegada de um tufão. A ideia é evitar que os ventos mais fortes atrapalhem a competição.
O surfista brasileiro vai encarar Michel Bourez, da França. Outro representante do Brasil, Italo Ferreira, vai pegar o japonês Hiroto Ohhara. As quartas de final do feminino também acontecem no mesmo dia. Silvana Lima enfrentará a havaiana Carissa Moore.

Veja Também

Avancini lidera no início, mas fecha em 13º no mountain bike das Olimpíadas

Capixaba Richarlison comemora prata de Rayssa Leal no skate: "gigante"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes gabriel medina Japão Surfe Olimpíadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados