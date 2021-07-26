Capixaba Richarlison comemora prata de Rayssa Leal no skate: "gigante"

Richarlison, que também está em Tóquio para a disputa dos Jogos, usou suas redes sociais para celebrar a conquista de Rayssa. Em uma postagem curta no Twitter, o nosso Pombo classificou a skatista como "gigante".

O capixaba está concentrado para a sequência da disputa do futebol masculino pela medalha, após ganhar da Alemanha por 4 a 2 na estreia, jogo em que Richarlison marcou três gols, e empatar sem gols com a Costa do Marfim. A próxima partida é contra a Arábia Saudita, na quarta-feira (28).