Capixaba Richarlison comemora prata de Rayssa Leal no skate: "gigante"

A Fadinha do Skate, Rayssa Leal, conquistou não só a prata, mas o coração de todos os brasileiros. Com irreverência, estilo e muito alto astral, a skatista de 13 anos levou a medalha na modalidade street nos Jogos Olímpicos de Tóquio na madrugada desta segunda (26). E quem comemorou o resultado foi o capixaba Richarlison, camisa 10 da seleção olímpica de futebol.
Richarlison, que também está em Tóquio para a disputa dos Jogos, usou suas redes sociais para celebrar a conquista de Rayssa. Em uma postagem curta no Twitter, o nosso Pombo classificou a skatista como "gigante".
O capixaba está concentrado para a sequência da disputa do futebol masculino pela medalha, após ganhar da Alemanha por 4 a 2 na estreia, jogo em que Richarlison marcou três gols, e empatar sem gols com a Costa do Marfim. A próxima partida é contra a Arábia Saudita, na quarta-feira (28).