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Na história

Capixaba Richarlison comemora prata de Rayssa Leal no skate: "gigante"

O atacante da seleção brasileira olímpica de futebol utilizou as redes sociais para celebrar a conquista da skatista de 13 anos, que foi prata na modalidade street

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 01:55

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

26 jul 2021 às 01:55
Rayssa Leal, a Fadinha do Skate, conquistou a prata no skate street em Tóquio
Rayssa Leal, a Fadinha do Skate, conquistou a prata no skate street em Tóquio Crédito: Vitor Jubini
A Fadinha do Skate, Rayssa Leal, conquistou não só a prata, mas o coração de todos os brasileiros. Com irreverência, estilo e muito alto astral, a skatista de 13 anos levou a medalha na modalidade street nos Jogos Olímpicos de Tóquio na madrugada desta segunda (26). E quem comemorou o resultado foi o capixaba Richarlison, camisa 10 da seleção olímpica de futebol.
Richarlison, que também está em Tóquio para a disputa dos Jogos, usou suas redes sociais para celebrar a conquista de Rayssa. Em uma postagem curta no Twitter, o nosso Pombo classificou a skatista como "gigante".
O capixaba está concentrado para a sequência da disputa do futebol masculino pela medalha, após ganhar da Alemanha por 4 a 2 na estreia, jogo em que Richarlison marcou três gols, e empatar sem gols com a Costa do Marfim. A próxima partida é contra a Arábia Saudita, na quarta-feira (28).

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