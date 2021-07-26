Milena Titoneli estreia com vitória taekwondo e vai às quartas de final

Em luta bastante equilibrada, a paulistana Milena Titoneli superou Julyana Al-Sadeq, da Jordânia, e se classificou às quartas de final do taekwondo nas Olimpíadas de Tóquio. Depois do empate por 9 a 9, os árbitros decidiram quem foi a vencedora. Milena segue com esperanças de medalha na categoria até 67 quilos.
Contra Julyana, ela chegou a fazer a 4 a 2, mas sofreu o empate no segundo round: 5 a 5. A 20 segundos do final da luta, Julyana abriu 8 a 6, mas Milena conseguiu evitar a derrota (8 a 8). A decisão foi para o tempo extra e terminou em 9 a 9.
A lutas de taekwondo na manhã japonesa desta segunda-feira (26), ainda noite de domingo (25) no Brasil, ocorrem no tatame do Makuhari Messe Hall, em Shiba. Antes dela, Ícaro Miguel foi derrotado pelo italiano Simone Alessio, por 22 a 3. Ícaro, agora, terá que torcer para o italiano chegar à final para não ser eliminado.