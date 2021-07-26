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Conquista dolorosa

Brasileiro fica longe do pódio, norueguês conquista ouro no triatlo e passa mal

Kristian Blummenfelt deu a vida para ganhar a medalha de ouro no Triatlo e acabou passando mal logo após a chegada. O atleta vomitou e depois teve que ser retirado em cadeira de rodas

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 23:08

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2021 às 23:08
Não deu para o Brasil no triatlo masculino nas Olimpíadas de Tóquio. Manoel Messias, de 22 anos, ficou apenas na posição 28º da prova realizada nesta segunda-feira (26, ainda tarde de domingo no Brasil).
O norueguês Kristian Blummenfelt deu a vida para ganhar a medalha de ouro no Triatlo, há pouco, e acabou passando mal logo após a chegada. O atleta vomitou e depois teve que ser retirado em cadeira de rodas
O norueguês Kristian Blummenfelt deu a vida para ganhar a medalha de ouro no Triatlo, há pouco, e acabou passando mal logo após a chegada. O atleta vomitou e depois teve que ser retirado em cadeira de rodas Crédito: COI
O ouro ficou com o Kristian Blummenfelt, da Noruega, que terminou a prova com o tempo de 1h45m04s, 11 segundos à frente do britânico Alex Yee. Hayden Wilde, da Nova Zelândia, completou o pódio na marina de Odaiba.
Sob forte calor, os atletas tiveram que vencer 1.50 0m de natação, 40 km de ciclismo e mais 10 km de corrida. Dos 56 atletas inscritos, 51 iniciaram a disputa nos 1.500 metros da natação.
O brasileiro Manoel Messias não começou bem na natação e finalizou a primeira perna na penúltima posição. O francês Vincent Luis terminou à frente ao completar os 1.500 metros em 17m39s. O brasileiro Manoel Messias ficou 57 segundos atrás, na 48ª posição de 51 atletas.

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No ciclismo, a liderança passou de mãos diversas vezes até que o suíço Andrea Salvisberg assumiu a ponta na sétima das oito voltas. Ele abriu vantagem e conseguiu finalizar os 40 km de pedalada com 14 segundos de vantagem para o norueguês Casper Stornes. Manoel Messias encerrou essa etapa em 39º.
O suíço começou a corrida na frente, mas não conseguiu se manter. O britânico Alex Yee assumiu a ponta, seguido de perto pelo norueguês Kristian Blummenfelt, pelo Hayden Wilde. Nos quilômetros finais, os três revezaram a liderança até que Kristian Blummenfelt abriu grande distância e garantiu a medalha de ouro.

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