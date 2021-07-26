Não perca

Agenda Olímpica: horários das principais provas com brasileiros nesta segunda (26)

Confira a agenda com horários das principais competições disputadas pelos brasileiros durante esta segunda-feira (26) nas Olimpíadas de Tóquio

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 22:40

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 jul 2021 às 22:40
Seleção feminina de handebol estreia na Olimpíada de Tóquio
Handebol feminino está entre as atrações desta segunda-feira (26) nas Olimpíadas de Tóquio Crédito: Wander Roberto / COB
A medalha olímpica nas modalidades noites perdidas de sono e revezamento de xícara de café deve estar chegando para os nossos internautas que estão ligados na cobertura especial das Olimpíadas de Tóquio. Para ninguém perder nada das competições desta segunda-feira (26) e continuar na disputa pelo pódio, A Gazeta preparou a agenda de competições dos brasileiros. Confira abaixo:

NATAÇÃO

4 x 100m livre - Masculino, FINAL
  • 00h05
200m borboleta - Masculino, classificatórias
  • 7h29
Natação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020
Natação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 Crédito: Alexandre Castello Branco/COB
1500m livre - feminino, classificatórias
  • 8h32

BADMINTON

Fabiana Silva x Marija Ulitina (UCR) - Feminino, fase de grupos, 2ª rodada
  • 00h40
Ygor Coelho x Georges Julien Paul (MRI) - Masculino, fase de grupos, 2ª rodada
  • 2h

SURFE

Gabriel Medina x Julian Wilson (AUS) - Masculino, oitavas de final
  • 1h36
Gabriel Medina na estreia da Olimpíada em Tóquio
Gabriel Medina na estreia da Olimpíada em Tóquio Crédito: Miriam Jeske/COB
Italo Ferreira x Billy Stairmand (AUS) - Masculino, oitavas de final
  • 2h12

CICLISMO MOUNTAIN BIKE

Cross country - Masculino, FINAL
  • 3h

BOXE

Jucielen Romeu x Karriss Artingstall (GBR) - Feminino, peso pena, oitavas de final
  • 7h39
Brasil vence Tunísia na estreia do vôlei de quadra masculino
Brasil enfrente a Argentina no vôlei de quadra Crédito: Gaspar Nobrega/ COB

VÔLEI DE QUADRA

Brasil x Argentina - Masculino, fase de grupos, 2ª rodada
  • 9h45

TRIATLO

Individual - Feminino, FINAL
  • 18h30

TÊNIS DE MESA

Gustavo Tsuboi x Quadri Aruna - Masculino, terceira rodada
  • 22h
Seleção feminina de handebol estreia na Olimpíada de Tóquio
Seleção feminina de handebol estreia na Olimpíada de Tóquio Crédito: Wander Roberto / COB

HANDEBOL

Brasil x Hungria - Feminino, fase de grupos, 2ª rodada
  • 23h

JUDÔ

Ketleyn Quadros x Cergia David - Feminino, até 63kg, 1ª rodada
  • 23h35

Veja Também

Seleção brasileira de vôlei feminino vence Coreia do Sul na estreia

Rebeca Andrade dá show e vai a três finais da ginástica nas Olimpíadas

Flavia Saraiva sofre lesão, desiste, mas conquista vaga na final da trave

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

