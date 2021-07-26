Agenda Olímpica: horários das principais provas com brasileiros nesta segunda (26)

A medalha olímpica nas modalidades noites perdidas de sono e revezamento de xícara de café deve estar chegando para os nossos internautas que estão ligados na cobertura especial das Olimpíadas de Tóquio. Para ninguém perder nada das competições desta segunda-feira (26) e continuar na disputa pelo pódio, A Gazeta preparou a agenda de competições dos brasileiros. Confira abaixo:
NATAÇÃO
4 x 100m livre - Masculino, FINAL
- 00h05
200m borboleta - Masculino, classificatórias
- 7h29
1500m livre - feminino, classificatórias
- 8h32
BADMINTON
Fabiana Silva x Marija Ulitina (UCR) - Feminino, fase de grupos, 2ª rodada
- 00h40
Ygor Coelho x Georges Julien Paul (MRI) - Masculino, fase de grupos, 2ª rodada
- 2h
SURFE
Gabriel Medina x Julian Wilson (AUS) - Masculino, oitavas de final
- 1h36
Italo Ferreira x Billy Stairmand (AUS) - Masculino, oitavas de final
- 2h12
CICLISMO MOUNTAIN BIKE
Cross country - Masculino, FINAL
- 3h
BOXE
Jucielen Romeu x Karriss Artingstall (GBR) - Feminino, peso pena, oitavas de final
- 7h39
VÔLEI DE QUADRA
Brasil x Argentina - Masculino, fase de grupos, 2ª rodada
- 9h45
TRIATLO
Individual - Feminino, FINAL
- 18h30
TÊNIS DE MESA
Gustavo Tsuboi x Quadri Aruna - Masculino, terceira rodada
- 22h
HANDEBOL
Brasil x Hungria - Feminino, fase de grupos, 2ª rodada
- 23h
JUDÔ
Ketleyn Quadros x Cergia David - Feminino, até 63kg, 1ª rodada
- 23h35