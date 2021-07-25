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Ginástica

Flavia Saraiva sofre lesão, desiste, mas conquista vaga na final da trave

Flavinha sofreu uma lesão na segunda exibição do dia, ao pousar no último movimento da apresentação, deixando o local de competição mancando

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 11:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2021 às 11:18
Esperança da ginástica feminina do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, Flavia Saraiva desistiu de se apresentar em dois aparelhos após sofrer uma lesão no tornozelo direito durante sua apresentação no solo.
Flavia Saraiva nas Olimpíadas de Tóquio
Flavia Saraiva sofreu uma entorse no tornozelo na apresentação no aparelho solo Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
Flavinha sofreu uma lesão na segunda exibição do dia, ao pousar no último movimento da apresentação, deixando o local de competição mancando.
O domingo de Flávia havia começado bem, uma sólida exibição na trave, onde tirou a nota 14.966 e ficou na nona colocação. A vaga na final veio pois na sua frente estavam três atletas da China e nas finais só é permitido dois atletas por país.

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Depois de algum tempo tratando do local e conversando com seu treinador, a atleta desistiu de se apresentar no salto e nas assimétricas. Resta agora apenas a esperança de conseguir disputar a final na trave e também se recuperar da lesão.

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