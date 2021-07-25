Flavia Saraiva sofre lesão, desiste, mas conquista vaga na final da trave

Esperança da ginástica feminina do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio , Flavia Saraiva desistiu de se apresentar em dois aparelhos após sofrer uma lesão no tornozelo direito durante sua apresentação no solo.

Flavia Saraiva sofreu uma entorse no tornozelo na apresentação no aparelho solo Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

Flavinha sofreu uma lesão na segunda exibição do dia, ao pousar no último movimento da apresentação, deixando o local de competição mancando.

O domingo de Flávia havia começado bem, uma sólida exibição na trave, onde tirou a nota 14.966 e ficou na nona colocação. A vaga na final veio pois na sua frente estavam três atletas da China e nas finais só é permitido dois atletas por país.