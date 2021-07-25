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Olimpíadas

Daniel Cargnin conquista medalha de bronze no judô ao vencer israelense

O brasileiro, que compete na categoria abaixo de 66kg, venceu o israelense Baruch Shmailov com um wazari na manhã deste domingo (25)

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 07:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2021 às 07:38
Daniel Cargnin venceu o judoca de Israel e levou a medalha de bronze
Daniel Cargnin venceu o judoca de Israel e levou a medalha de bronze Crédito: Gaspar Nóbrega / COB
O judoca Daniel Cargnin venceu o israelense Baruch Shmailov, com wazari, no Budokan, na manhã deste domingo (25), nas Olimpíadas de Tóquio, e conquistou a medalha de bronze. Ele compete na categoria até 66 quilos.
Atual número 15 do ranking mundial, Daniel não chegou ao tatame como favorito, mas passou a ser visto de outra maneira principalmente após a sua boa atuação na semifinal. E, nada mais e menos, contra o atual líder do ranking mundial, o italiano Manuel Lombardo.
Daniel Cargnin venceu o judoca de Israel e levou a medalha de bronze
Daniel Cargnin venceu o judoca de Israel e levou a medalha de bronze Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
A sete segundos para o final da luta, o brasileiro aplicou um wazari em Lombardo.
Antes, o gaúcho havia derrotado, na estreia, o egípcio Mohamed Abdelmawgoud com ippon no gold score, no qual quem pontuar primeiro deixa o tatame com a vitória.
Em sua segunda luta, Daniel levou a melhor sobre Denis Vieru, da Moldávia. Ambos não pontuaram no tempo regulamentar e, no gold score, o brasileiro tirou um wazari da cartola.

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