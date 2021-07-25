Daniel Cargnin conquista medalha de bronze no judô ao vencer israelense

Daniel Cargnin venceu o judoca de Israel e levou a medalha de bronze Crédito: Gaspar Nóbrega / COB

O judoca Daniel Cargnin venceu o israelense Baruch Shmailov, com wazari, no Budokan, na manhã deste domingo (25), nas Olimpíadas de Tóquio , e conquistou a medalha de bronze. Ele compete na categoria até 66 quilos.

Atual número 15 do ranking mundial, Daniel não chegou ao tatame como favorito, mas passou a ser visto de outra maneira principalmente após a sua boa atuação na semifinal. E, nada mais e menos, contra o atual líder do ranking mundial, o italiano Manuel Lombardo.

Daniel Cargnin venceu o judoca de Israel e levou a medalha de bronze Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

A sete segundos para o final da luta, o brasileiro aplicou um wazari em Lombardo.

Antes, o gaúcho havia derrotado, na estreia, o egípcio Mohamed Abdelmawgoud com ippon no gold score, no qual quem pontuar primeiro deixa o tatame com a vitória.