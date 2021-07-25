Prejudicado com expulsão precoce, Brasil só empata com a Costa do Marfim

Brasil e Costa do Marfim, pela segunda rodada do futebol masculino Crédito: Vitor Jubini

O Brasil tentou, cercou, lutou, pressionou, mas não conseguiu balançar as redes da Costa do Marfim, no Yokohama Stadium, na manhã deste domingo (25). Ao fim dos 90 minutos, 0 a 0 no placar e a sensação de quem poderia ter deixado o campo de jogo com a vitória se não fosse a precoce expulsão do volante Douglas Luiz, e se tivesse também um pouquinho mais de capricho para definir as jogadas. A Seleção foi melhor, porém não venceu.

Com o resultado, o Brasil chega a quatro pontos e segue na liderança do Grupo D, na competição de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A Seleção Brasileira volta a campo na próxima quarta-feira (28), quando vai enfrentar a Arábia Saudita, no Saitama Stadium, pela terceira rodada da fase de grupos.

O JOGO

Como esperado, o Brasil iniciou a partida com total controle. Girava a bola e tentava atacar pelas laterais, principalmente pelo lado esquerdo com boas investidas de Richarlison e Claudinho. Entretanto, um lance polêmico mudou o rumo da partida. Aos 13 minutos, o volante Douglas Luiz errou um passe no meio-campo e o Brasil sofreu o contragolpe. Na sequência, o juiz viu falta de Douglas no jogador marfinense. Ao rever a infração no VAR, o árbitro expulsou o brasileiro, em um lance que sequer foi falta.

A expulsão precoce prejudicou o desempenho do Brasil, que passou a se postar atrás do meio-campo e esperar as investidas da Costa do Marfim, que ameaçou poucas vezes o gol brasileiro. A equipe comandada por Jardine, mesmo com um a menos, conseguiu criar boas chances, uma em belo chute de Antony, mas insuficiente para abrir o placar na primeira etapa.

No segundo tempo parecia que o Brasil que tinha um jogador a mais. Segui dominando as ações e criando chances, mas parava nas defesas do goleiro Ira ou na falta de capricho no último passe. Para tentar uma última cartada, Jardine substituiu todo o ataque. Saíram Richarlison, Matheus Cunha e Antony, entraram Paulinnho, Gabriel Martinelli e Malcom, mas o panorama seguiu o mesmo.