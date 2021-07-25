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Olimpíada

Prejudicado com expulsão precoce, Brasil só empata com a Costa do Marfim

Seleção Brasileira viu Douglas Luiz ser expulso em lance polêmico aos 13 minutos do primeiro tempo. Mesmo assim foi superior, mas não conseguiu balançar as redes

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 07:26

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

25 jul 2021 às 07:26
Brasil e Costa do Marfim, pela segunda rodada do futebol masculino
Brasil e Costa do Marfim, pela segunda rodada do futebol masculino Crédito: Vitor Jubini
 O Brasil tentou, cercou, lutou, pressionou, mas não conseguiu balançar as redes da Costa do Marfim, no Yokohama Stadium, na manhã deste domingo (25). Ao fim dos 90 minutos, 0 a 0 no placar e a sensação de quem poderia ter deixado o campo de jogo com a vitória se não fosse a precoce expulsão do volante Douglas Luiz, e se tivesse também um pouquinho mais de capricho para definir as jogadas. A Seleção foi melhor, porém não venceu.
Com o resultado, o Brasil chega a quatro pontos e segue na liderança do Grupo D, na competição de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A Seleção Brasileira volta a campo na próxima quarta-feira (28), quando vai enfrentar a Arábia Saudita, no Saitama Stadium, pela terceira rodada da fase de grupos.

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O JOGO

Como esperado, o Brasil iniciou a partida com total controle. Girava a bola e tentava atacar pelas laterais, principalmente pelo lado esquerdo com boas investidas de Richarlison e Claudinho. Entretanto, um lance polêmico mudou o rumo da partida. Aos 13 minutos, o volante Douglas Luiz errou um passe no meio-campo e o Brasil sofreu o contragolpe. Na sequência, o juiz viu falta de Douglas no jogador marfinense. Ao rever a infração no VAR, o árbitro expulsou o brasileiro, em um lance que sequer foi falta.
A expulsão precoce prejudicou o desempenho do Brasil, que passou a se postar atrás do meio-campo e esperar as investidas da Costa do Marfim, que ameaçou poucas vezes o gol brasileiro. A equipe comandada por Jardine, mesmo com um a menos, conseguiu criar boas chances, uma em belo chute de Antony, mas insuficiente para abrir o placar na primeira etapa. 
No segundo tempo parecia que o Brasil que tinha um jogador a mais. Segui dominando as ações e criando chances, mas parava nas defesas do goleiro Ira ou na falta de capricho no último passe. Para tentar uma última cartada, Jardine substituiu todo o ataque. Saíram Richarlison, Matheus Cunha e Antony, entraram Paulinnho, Gabriel Martinelli e Malcom, mas o panorama seguiu o mesmo. 
Na reta final da partida surgiu um sopro de esperança. Eboue Kouassi fez falta dura em Martinelli e acabou expulso. Finalmente em igualdade no número de jogadores em campo, o elenco brasileiro se empolgou e passou a pressionar em busca da vitória. Mas foi pouco e o jogo terminou mesmo em 0 a 0.

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