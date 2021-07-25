Olimpíadas

Tsuboi supera traumas e estreia com vitória no tênis de mesa

O atleta do tênis de mesa venceu por 4 sets a 1 o romeno Ovidiu Ionescu e avançou para a terceira fase; próximo adversário será o nigeriano Quadri Aruna

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 06:39

Agência FolhaPress

Gustavo Tsuboi venceu por 4 sets a 1 o romeno Ovidiu Ionescu Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
Gustavo Tsuboi começou bem a disputa do tênis de mesa nas Olimpíadas de Tóquio. Já pela segunda rodada do torneio, ele enfrentou o romeno Ovidiu Ionescu e venceu por 4 sets a 1 neste domingo (25). Com isso, o brasileiro avançou para a terceira rodada da competição, quando enfrentará o nigeriano Quadri Aruna, na próxima terça-feira (27).
Em sua quarta Olimpíada, Tsuboi supera a frustração dos últimos dois Jogos, quando perdeu logo na estreia. Esta foi a segunda vitória do mesa tenista brasileiro na competição, já que só havia saído vencedor de uma partida em Pequim-2008.
O brasileiro, 37º do ranking mundial, conhecia bem o romeno (56º), já que eles disputam a mesma liga na Alemanha. Tsuboi começou bem o primeiro set e, mesmo com uma leve reação de Ionescu, conseguiu fechar em 11 a 6.

Na segunda parcial, o domínio foi do romeno. Tsuboi conseguiu reagir sempre encurtando a desvantagem, chegou a virar em 9 a 7, mas acabou perdendo por 11 a 9. O terceiro set foi marcado pelo equilíbrio, e o brasileiro, que teve que salvar dois set points com seu saque, fechou em 13 a 11.
Tsuboi demonstrou um controle mental melhor que do adversário no quarto set, quando ficou atrás quase o tempo todo, chegou a perder por 9 a 7 e virou para vencer em 11 a 9.
Na iminência de ser eliminado, o romeno começou o quinto set com um ritmo forte e chegou a abrir uma vantagem de 7 a 1. Tsuboi, contudo, não se entregou e fechou o jogo 11 a 9.

