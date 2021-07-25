Daniel Cargnin derrota italiano e vai à semifinal do judô em Tóquio

O brasileiro Daniel Cargnin venceu o italiano Manuel Lombardo, atual número 1 do ranking mundial, pelas quartas de final do judô na categoria até 66 quilos em Tóquio-2020, no Nippon Budokan, na madrugada deste domingo (25). Ele agora vai à semifinal. A sete segundos do final, Cargnin aplicou um wazari.
Nas oitavas de final, em sua segunda luta nas Olimpíadas, Cargnin havia vencido, no tempo extra, o moldávio Denis Vieru. Na ocasião, no golden score, onde quem somar o primeiro ponto fatura o duelo, ele aplicou um wazari.
Já em sua primeira luta, o gaúcho havia derrotado Mohamed Abdelmawgoud, do Egito. Esse confronto também foi decidido no golden score, e o brasileiro aplicou o ippon aos nove segundos tempo extra.