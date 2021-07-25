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Olimpíadas

Daniel Cargnin derrota italiano e vai à semifinal do judô em Tóquio

O judoca derrotou o italiano Manuel Lombardo, atual número 1 do ranking mundial, pelas quartas de final do judô na categoria até 66 quilos

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 02:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2021 às 02:58
Daniel Cargnin
Daniel Cargnin Crédito: Gáspar Nóbrega/COB
O brasileiro Daniel Cargnin venceu o italiano Manuel Lombardo, atual número 1 do ranking mundial, pelas quartas de final do judô na categoria até 66 quilos em Tóquio-2020, no Nippon Budokan, na madrugada deste domingo (25). Ele agora vai à semifinal. A sete segundos do final, Cargnin aplicou um wazari.
Nas oitavas de final, em sua segunda luta nas Olimpíadas, Cargnin havia vencido, no tempo extra, o moldávio Denis Vieru. Na ocasião, no golden score, onde quem somar o primeiro ponto fatura o duelo, ele aplicou um wazari.
Já em sua primeira luta, o gaúcho havia derrotado Mohamed Abdelmawgoud, do Egito. Esse confronto também foi decidido no golden score, e o brasileiro aplicou o ippon aos nove segundos tempo extra.

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