Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb avançam às oitavas no surfe

O surfe brasileiro terá duas representantes nas oitavas de final femininas das Olimpíadas de Tóquio. Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb conquistaram as vagas na noite deste sábado (24). Silvana ficou em segundo, conseguindo somar 12.13 pontos e ficando atrás apenas da australiana Stephanie Gilmore, com 14.50. Já Tatiana somou 11.33 e ficou em primeiro lugar de sua bateria.
Silvana Lima chegou a liderar sua bateria, acumulando 6.70 e 5.43 nas suas duas melhores ondas. Ela ficou atrás de Stephanie, heptcampeã mundial, que somou 7.83 e 6.67. Estava também na bateria a francesa Pauline Ado, que fez 9.17 e irá para a repescagem.
Já Tatiana Weston-Webb venceu a bateria com ondas de 6.33 e 5.00. Em segundo lugar, ficou a francesa Johanne Defay, com 10.60. Completou a bateria a peruana Sofia Mulanovich, que terminou a prova com 7.00.