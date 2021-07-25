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Olimpíadas

Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb avançam às oitavas no surfe

Silvana passou em segundo da bateria ao somar 12.13 pontos, enquanto Tatiana avançou em primeiro com uma nota total de 11.33

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 01:59

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 jul 2021 às 01:59
Tatiana Weston-Webb avançou em primeiro na sua bateria neste sábado (24)
Tatiana Weston-Webb avançou em primeiro na sua bateria neste sábado (24) Crédito: Divulgação/COB
O surfe brasileiro terá duas representantes nas oitavas de final femininas das Olimpíadas de Tóquio. Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb conquistaram as vagas na noite deste sábado (24). Silvana ficou em segundo, conseguindo somar 12.13 pontos e ficando atrás apenas da australiana Stephanie Gilmore, com 14.50. Já Tatiana somou 11.33 e ficou em primeiro lugar de sua bateria.
Silvana Lima chegou a liderar sua bateria, acumulando 6.70 e 5.43 nas suas duas melhores ondas. Ela ficou atrás de Stephanie, heptcampeã mundial, que somou 7.83 e 6.67. Estava também na bateria a francesa Pauline Ado, que fez 9.17 e irá para a repescagem.
Já Tatiana Weston-Webb venceu a bateria com ondas de 6.33 e 5.00. Em segundo lugar, ficou a francesa Johanne Defay, com 10.60. Completou a bateria a peruana Sofia Mulanovich, que terminou a prova com 7.00.

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Esportes Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
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