Após duas punições, judoca Larissa Pimenta vence polonesa no tempo extra

Em sua estreia em Tóquio-2020, a paulista de São Vicente, Larissa Pimenta levou a melhor sobre a polonesa Agasta Perenc, na manhã deste domingo (25, ainda noite de sábado no Brasil). A brasileira, de 22 anos, compete na categoria até 52 quilos.
No tatame do Nippon Budokan, a luta diante da polonesa ficou tensa para Larissa no tempo regulamentar. Ela cometeu duas infrações e, em caso de uma terceira punição, poderia ser eliminada.
A decisão foi para o golden score, onde quem pontuar primeiro deixa o tatame com a vitória. Perenc também foi punida por duas vezes. Após quatro minutos de confronto, a brasileira aplicou um wazari e saiu vitoriosa.