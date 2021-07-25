Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  Após duas punições, judoca Larissa Pimenta vence polonesa no tempo extra
Olimpíadas

Após duas punições, judoca Larissa Pimenta vence polonesa no tempo extra

Em sua estreia em Jogos Olímpicos, Larissa bateu a polonesa Agasta Perenc na categoria até 52kg no golden score; a brasileira aplicou um wazari e saiu vitoriosa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2021 às 00:21

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 00:21

A judoca Larissa Pimenta venceu a polonesa no tempo extra
A judoca Larissa Pimenta venceu a polonesa no tempo extra Crédito: Divulgação/Time Brasil
Em sua estreia em Tóquio-2020, a paulista de São Vicente, Larissa Pimenta levou a melhor sobre a polonesa Agasta Perenc, na manhã deste domingo (25, ainda noite de sábado no Brasil). A brasileira, de 22 anos, compete na categoria até 52 quilos.
No tatame do Nippon Budokan, a luta diante da polonesa ficou tensa para Larissa no tempo regulamentar. Ela cometeu duas infrações e, em caso de uma terceira punição, poderia ser eliminada.
A decisão foi para o golden score, onde quem pontuar primeiro deixa o tatame com a vitória. Perenc também foi punida por duas vezes. Após quatro minutos de confronto, a brasileira aplicou um wazari e saiu vitoriosa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados