Kelvin Hoefler, cinco vezes campeão mundial de skate street, avançou às finais Crédito: Divulgação/COI

O brasileiro Kelvin Hoefler, cinco vezes campeão mundial de skate street, fechou sua estreia nas Olimpíadas com um alto 9.50 de nota na última manobra, e avançou à final, neste domingo (25, ainda noite de sábado no Brasil). Apesar da pontuação, ele revelou que está tentando entender os critérios dos juízes.

"As notas estão meio 'off' ainda, meio desproporcionais com o que eu estudei. [Você olha e] 'caramba, essa manobra aí é muito difícil, como pode ser que valeu menos que aquela outra ali?' Aí é difícil cravar qual vai ser sua nota. Mas gostei [das minhas], porque foram altas", disse.

Ele também disse que sente falta da torcida, e entende que a ausência do público nivela mais a competição, por diminuir a pressão nos atletas. Por isso, destacou a importância do apoio de colegas brasileiros do skate, como a amiga de longa data Letícia Bufoni.

Com 'som do silêncio', Kevin Hoefler vai à final do street skate Crédito: Reprodução Time Brasil

Com o silêncio nas arquibancadas, era de se imaginar que o fone em seu ouvido tocasse músicas que o motivasse, certo? Errado, ele revelou ainda que o som que toca é o silêncio.