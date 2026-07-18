Conheça a força econômica do café no Espírito Santo

São aproximadamente 425 mil hectares cultivados, dos quais quase 287 mil dedicados ao conilon, além de cerca de 60 mil propriedades produtoras e 131 mil famílias diretamente envolvidas na atividade.





Não por acaso, dois terços das propriedades agrícolas capixabas cultivam café, presente em todos os municípios do Estado, com exceção de Vitória. Além da relevância econômica, a cafeicultura possui forte dimensão social. Cerca de 73% dos produtores pertencem à agricultura familiar, o que amplia o impacto da atividade sobre a geração de renda e a permanência das famílias no meio rural.





Mas a verdadeira dimensão econômica da cafeicultura aparece quando olhamos para além da porteira. O café percorre uma longa cadeia de valor. Depois da produção, passa pelo beneficiamento, armazenagem, transporte, industrialização, exportação, comercialização e chega ao consumidor por meio de cafeterias, restaurantes, hotéis, supermercados e milhares de estabelecimentos comerciais. Em cada etapa, incorpora serviços, conhecimento, tecnologia, empregos e renda.





É justamente essa capacidade de integrar diferentes atividades que faz do café um poderoso multiplicador econômico. O valor agregado cresce continuamente ao longo da cadeia. Uma saca produzida na propriedade rural movimenta transportadoras, cooperativas, corretoras, armazéns, exportadores, indústrias, cafeterias, distribuidores, profissionais especializados e inúmeros outros segmentos. Cada elo amplia a riqueza gerada e distribui oportunidades por diferentes regiões do Estado.





Um exemplo simples ilustra essa dinâmica: o preço de uma xícara de café servida em um aeroporto ou em uma cafeteria especializada é muitas vezes superior ao valor do café na origem. Essa diferença não representa apenas margem comercial. Ela reflete o trabalho de uma cadeia inteira, composta por logística, torrefação, embalagem, marketing, atendimento, experiência do consumidor, aluguel, tecnologia, capacitação profissional e tantos outros serviços que transformam um grão em uma experiência de consumo.