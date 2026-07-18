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Música

Banda Nazareth agita Vitória com show histórico; confira fotos

Apresentação da banda escocesa fazia parte da programação especial para celebrar o rock
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 18 de Julho de 2026 às 09:24

Show na Praça do Papa reune diversos fãs para noite histórica em Vitória
Show na Praça do Papa reune diversos fãs para noite histórica em Vitória Jansen Lube/PMV

O Dia Mundial do Rock não poderia ser celebrado de forma mais icônica em Vitória. A banda Nazareth foi responsável por um show marcante na última quinta-feira (16) na Praça do Papa, que reuniu diversos fãs para cantar sucessos como "Love Hurts”, “Hair of the Dog” e “Dream On". 


A apresentação dos escoseses fez parte de uma programação especial em homenagem ao gênero musical na cidade. O evento também contou com o rock capixaba da banda Lordose pra Leão, exposição de carros antigos, Giro do Vinil, praça de alimentação, e os famosos motoclubes.


Batizados em homenagem à cidade de Nazareth, na Pensilvânia (EUA), a banda Nazareth é conhecida por suas músicas hard rock que fez sucesso na década de 1970. O grupo foi formado originalmente pelo vocalista Dan McCafferty, o guitarrista Manny Charlton, o baixista Pete Agnew e o baterista Darrell Sweet.

Confira as fotos

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