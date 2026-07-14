Humberto Gessinger celebra o rock em showzão em Vitória; veja fotos

Humberto Gessinger encerrou em grande estilo o Aerorock, no sábado (11), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. A plateia cantou junto os clássicos como O Papa é Pop, Toda Forma de Poder, Piano Bar e Era Um Garoto Que Como Eu Amava os Beatles e os Rolling Stones, durante a turnê “Acústicos Engenheiros do Hawaii – Tour 2025/2026”.
O evento ainda mostrou a força da cena capixaba com apresentações de Sheep & Parafina, Banda 027 e Ubando, que comandaram o palco ao lado do DJ John.
O festival foi realização da Booa Produções, de Mateus Carvalho e Márcio Ribeiro, e da BackStage Eventos, de Renato Grijó.
Construção
No Parque da Prainha
Movimento Cidade atrai turistas de nove estados brasileiros
Construção 2
Moda
Algodão no ES Fashion
Um dos destaques da segunda edição do ES Fashion será o desfile do Sou de Algodão, movimento nacional criado pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) para valorizar o algodão brasileiro e fortalecer a cadeia têxtil do país. A iniciativa, que já levou coleções assinadas por estilistas renomados às principais passarelas da moda brasileira, integra a programação do evento, que acontece entre os dias 30 e 31 de julho e 1º e 2 de agosto, na Praça do Papa, em Vitória, com entrada gratuita. A participação do movimento reforça a proposta do ES Fashion de aproximar o público capixaba de projetos que unem criatividade, design, sustentabilidade e inovação.
Homenagem
Joias
Uma curadoria de turmalinas rosa é o principal destaque da designer de joias Carla Buaiz em sua nova coleção "Flamma". Inspirada na intensidade e na fluidez das chamas, traz uma proposta contemporânea, as peças, que incluem brincos assimétricos, ear cuffs e anéis esculturais em ouro amarelo 18k com turmalinas rosas cuidadosamente selecionadas.
Livro
Quem define quais artistas fazem parte da história da arte de um lugar? E quem permanece à margem desse reconhecimento? Essas questões são o tema do livro “Arte Contemporânea no Espírito Santo: Gênero, Raça e Instituições”, da pesquisadora Maria Galacha, que será lançado no dia 1º de agosto, às 10h, no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES).
Agosto Lilás
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