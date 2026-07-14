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Renata Rasseli

Humberto Gessinger celebra o rock em showzão em Vitória; veja fotos

O Aerorock os capixabas Sheep & Parafina, Banda 027 e Ubando, no sábado (11), no Espaço Patrick Ribeiro

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

14 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Thalita Lucas, Humberto Gessinger e Mateus Carvalho
Thalita Lucas, Humberto Gessinger e Mateus Carvalho: no camarim do Aerorock, no sábado (11), em Vitória.  Marcela Sampaio

Humberto Gessinger encerrou em grande estilo o Aerorock, no sábado (11), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. A plateia cantou junto os clássicos como O Papa é Pop, Toda Forma de Poder, Piano Bar e Era Um Garoto Que Como Eu Amava os Beatles e os Rolling Stones, durante a turnê “Acústicos Engenheiros do Hawaii – Tour 2025/2026”


O evento ainda mostrou a força da cena capixaba com apresentações de Sheep & Parafina, Banda 027 e Ubando, que comandaram o palco ao lado do DJ John. 


O festival foi  realização da Booa Produções, de Mateus Carvalho e Márcio Ribeiro, e da BackStage Eventos, de Renato Grijó

Construção

Luciana Barcellos, Natalia Caldara e Adauto Caldara com a Ecotech na ES Construção: areia sustentável
Luciana Barcellos, Natalia Caldara e Adauto Caldara com a Ecotech na ES Construção 2026: areia sustentável. Cacá Lima

No Parque da Prainha

Movimento Cidade atrai turistas de nove estados brasileiros

De Norte a Sul, o público começou a fazer as malas para Vila Velha. Impulsionado por uma programação que reúne Zeca Pagodinho, Emicida, João Gomes, Marcelo D2, Gaby Amarantos, Rachel Reis, Marina Sena e outros artistas, o maior festival de artes integradas do Espírito Santo já confirmou visitantes de nove estados brasileiros e do Distrito Federal, reforçando o protagonismo do Movimento Cidade no circuito nacional de grandes festivais. Ao todo, turistas de 55 cidades diferentes já garantiram ingressos para o festival. Além do Espírito Santo, há público confirmado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Com isso, o Movimento Cidade reunirá pessoas de quatro das cinco regiões do Brasil: Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Será realizado de 14 a 16 de agosto, no Parque da Prainha. 

Construção 2

Victor Lessa, diretor Comercial da LeCard; Douglas Vaz,CEO da Vaz; Guto Lorenzone, representante da LeCard; e Clarice Rocha, coordenadora de Marketing da LeCard, na 3ª Edição da ES Construção 2026, no Pavilhão de Carapina, na Serra
Victor Lessa, diretor Comercial da LeCard; Douglas Vaz,CEO da Vaz e presidente do Sinduscon-ES; Guto Lorenzone, representante da LeCard; e Clarice Rocha, coordenadora de Marketing da LeCard, na 3ª Edição da ES Construção 2026, no Pavilhão de Carapina, na Serra. Divulgação

Moda

Algodão no ES Fashion

Um dos destaques da segunda edição do ES Fashion será o desfile do Sou de Algodão, movimento nacional criado pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) para valorizar o algodão brasileiro e fortalecer a cadeia têxtil do país. A iniciativa, que já levou coleções assinadas por estilistas renomados às principais passarelas da moda brasileira, integra a programação do evento, que acontece entre os dias 30 e 31 de julho e 1º e 2 de agosto, na Praça do Papa, em Vitória, com entrada gratuita. A participação do movimento reforça a proposta do ES Fashion de aproximar o público capixaba de projetos que unem criatividade, design, sustentabilidade e inovação. 

Homenagem

Luciano Machado e a escritora Ana Carolina Simas
O advogado Luciano Machado, do escritório Machado, Mazzei e Pinho Advogados, foi homenageado pela Academia Capixaba de Letras em uma solenidade na Câmara Municipal de Vitória no sábado (11). O renomado jurista foi convidado pela membro da entidade, a acadêmica Ana Carolina Simas, para receber o reconhecimento.  Divulgação

Joias

Uma curadoria de turmalinas rosa é o principal destaque da designer de joias Carla Buaiz em sua nova coleção "Flamma". Inspirada na intensidade e na fluidez das chamas, traz uma proposta contemporânea, as peças, que incluem brincos assimétricos, ear cuffs e anéis esculturais em ouro amarelo 18k com turmalinas rosas cuidadosamente selecionadas.


Livro


Quem define quais artistas fazem parte da história da arte de um lugar? E quem permanece à margem desse reconhecimento? Essas questões são o tema do livro “Arte Contemporânea no Espírito Santo: Gênero, Raça e Instituições”, da pesquisadora Maria Galacha, que será lançado no dia 1º de agosto, às 10h, no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES).

Agosto Lilás

Dr. Josemar Moreira, Dra. Carla Stein, Rosana Fagundes, Jussara Abreu, Carla da Victoria Gualberto e Fabíola Mendes.
  • A 2ª Ouvidoria Itinerante do Ministério Público do ES, que será realizada nos dias 27 e 28 de agosto de 2026, no Shopping Montserrat,  Serra, integrará a programação do Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. Na foto: Dr. Josemar Moreira, Dra. Carla Stein, Rosana Fagundes, Jussara Abreu, Carla da Victoria Gualberto e Fabíola Mendes. 
 Luana Casagrande

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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