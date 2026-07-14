Humberto Gessinger celebra o rock em showzão em Vitória; veja fotos

Humberto Gessinger encerrou em grande estilo o Aerorock, no sábado (11), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. A plateia cantou junto os clássicos como O Papa é Pop, Toda Forma de Poder, Piano Bar e Era Um Garoto Que Como Eu Amava os Beatles e os Rolling Stones, durante a turnê “Acústicos Engenheiros do Hawaii – Tour 2025/2026”.





O evento ainda mostrou a força da cena capixaba com apresentações de Sheep & Parafina, Banda 027 e Ubando, que comandaram o palco ao lado do DJ John.





O festival foi realização da Booa Produções, de Mateus Carvalho e Márcio Ribeiro, e da BackStage Eventos, de Renato Grijó.