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Renata Rasseli

Iate Clube do ES ganha biografia oficial em celebração aos 80 anos de história

O lançamento de "Os mares da Vitória", biografia oficial dos 80 anos da instituição, reuniu amigos e associados do clube

Publicado em 09 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

09 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Consuelo Fidelis, Romulo Felippe, Fabiano Pereira
Consuelo Fidelis, Romulo Felippe e  Fabiano Pereira: no lançamento de "Os Mares da Vitória", no Iate Clube do ES. Italo Spagnol

O Iate Clube do Espírito Santo reuniu associados e convidados para o coquetel de lançamento de "Os mares da Vitória", biografia oficial dos 80 anos da instituição. Escrita pelo jornalista e escritor capixaba Rômulo Felippe - autor de 25 livros e membro da Academia Espírito-santense de Letras -, a obra mergulha em oito décadas de esporte náutico, convivência e impacto social, com rica iconografia e depoimentos de comodoros, atletas e associados que ajudaram a construir essa história. 


Idealizado pelo comodoro Fabiano Pereira como um legado para as futuras gerações, o livro nasce, nas palavras do próprio comodoro, como "um registro vivo de uma trajetória construída com dedicação, paixão e espírito coletivo, para preservar memórias e honrar todos aqueles que, ao longo dessas oito décadas, contribuíram para escrever essa história". O evento aconteceu no Iatinho, recém-inaugurado espaço de lazer do clube.

Aniversário 

Lurdinha Perovano, Renato Mattedi, Larissa Perovano Mattedi, Bernardo Perovano Mattedi, Ariane Perovano e seus filhos, Pedro e Maria Eduarda. E a avó da Larissa, a senhora Marilda Perovano
Lurdinha Perovano, Renato Mattedi, a aniversariante Larissa Perovano Mattedi, Bernardo Perovano Mattedi, Ariane Perovano e seus filhos, Pedro e Maria Eduarda, e a avó da Larissa, Marilda Perovano: parabéns para você em família! Márcia Monteiro

Em Domingos Martns

Vem aí o Festival de Inverno!


As montanhas capixabas voltam a respirar música entre os dias 10 e 19 de julho. Com previsão de temperaturas em torno de 16°C, o 31º Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins reúne mais de 140 horas de programação gratuita, espalhadas por diferentes espaços da cidade. Entre as atrações nacionais estão Tiê, Roberta Campos, Pholhas, Duo Uno, Funk Como Le Gusta, Bee Gees Alive e Alegria, além de tributos a Djavan, Cazuza, Raul Seixas e Amy Winehouse. O festival também oferece concertos, grupos folclóricos, apresentações do Palco Livre, que reúne novos talentos capixabas, e uma intensa programação de oficinas e atividades formativas. A programação completa está disponível nos canais oficiais do evento.

Intercâmbio

Fabricio Cambruzzi, Vinicius Lain, Clovis Tramontina e Fernando Saliba
A Sicredi Serrana recebeu uma missão institucional que reuniu lideranças da Serra Gaúcha e do Espírito Santo para uma agenda de intercâmbio voltada à governança, inovação e desenvolvimento regional. A programação contou com a participação de representantes do ‘Instituto Hélice’ e do ‘ES em Ação’ - duas iniciativas apoiadas pela cooperativa - além de empresários, dirigentes e mantenedores das instituições. O Instituto Hélice é uma organização que reúne lideranças empresariais da Serra Gaúcha com atuação voltada ao desenvolvimento regional, inovação e fortalecimento institucional. Eles vieram conhecer as boas práticas do ES em Ação. Na foto: Fabricio Cambruzzi, Vinicius Lain, Clovis Tramontina e Fernando Saliba. Divulgação

Previna-se!

Dia da Saúde Ocular

Pelo menos 2,2 bilhões de pessoas convivem com algum grau de deficiência visual no mundo e, em cerca de 1 bilhão desses casos, a condição poderia ter sido evitada ou ainda não recebeu o tratamento adequado, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A entidade também destaca que a maior parte das pessoas com deficiência visual tem mais de 50 anos. No Dia da Saúde Ocular, celebrado em 10 de julho, especialistas reforçam que consultas oftalmológicas periódicas são fundamentais para prevenir ou retardar doenças como catarata, glaucoma e degeneração macular relacionada à idade, preservando a autonomia e a qualidade de vida da população idosa. "O envelhecimento faz parte da vida, mas perder a visão não deve ser encarado como algo natural. Consultas oftalmológicas periódicas permitem identificar alterações ainda nas fases iniciais, quando as chances de tratamento e preservação da visão são muito maiores. Cuidar da saúde ocular é também cuidar da independência, da segurança e do bem-estar da pessoa idosa", destaca o médico diretor de Oftalmologia da MedSênior, Fabiano Cade.

No Galpão das Paneleiras

Entrega do projeto raízes do Galpão pela FAESA
Após seis meses de estudos, oficinas participativas e desenvolvimento técnico, a Faesa entregou oficialmente à Prefeitura de Vitória e à comunidade os resultados do projeto “Raízes do Galpão: História, Cultura e Reabilitação Urbana”, em estudo desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Vitória que reúne propostas para a revitalização do Galpão das Paneleiras. Na foto: a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faesa Caroline Vallandro, a gestora de Estratégia, Planejamento e Relações Institucionais da Faesa Daniela Negri, a ex-senadora Luzia Toledo, a pró-reitora da Faesa Carla Letícia Alvarenga Leite, a prefeita de Vitória Cris Samorini, a professora do curso de Arquitetura e coordenadora do projeto Viviane Pimentel, e os estudantes Davi Zonzini e Ash Lenz.  Pétrus CinzaroPMV

Em Nova York


Com agenda internacional voltada à atualização científica, a oftalmologista Liliana Nóbrega, nos dias 10 e 11 de julho, será palestrante no encontro da Dry Eye Society of the Americas (DESA), em Nova York.

No Maranhão

A administradora de benefícios 100% capixaba QualiSaúde acaba de ampliar sua atuação para o Maranhão por meio de uma parceria com a Humana Saúde. Com a novidade, a empresa passa a fortalecer sua presença em 21 estados brasileiros, poucos dias após atingir a marca de 50 mil vidas atendidas. O CEO é Flávio Cirilo.


Na Loja Vazia


A advogada previdenciária e especialista em direitos da pessoa idosa, Juliana Pimentel, é a madrinha da Loja Vazia do Shopping Vitória, nesta quinta-feira (09), a partir das 17h. As doações vão para o bazar do Asilo dos Idosos de Vitória. 

Exposição


Os artistas Natas Dias, Milena Almeida, Paulo Kunsch e Samira Pavesi convidam para a abertura da exposição A (s) cender, no dia 15 de julho, na Galeria Sesi Cultura. A curadoria é de Vitor Burgo. 


Show


A banda capixaba Lordose pra Leão fará a abertura do show do lendário grupo de rock escocês Nazareth, na Praça do Papa, em Vitória, no dia 16 de julho.O evento marca o inídio das comemorações dos 35 anos de carreira do Lordose.

Lideranças femininas

A presidente da OAB-ES, Erica Neves, recebeu Alline Zanoni Batista, superintendente interina do Sebrae/ES, em um encontro marcado pela troca de experiências sobre gestão, inovação e liderança feminina
A presidente da OAB-ES, Erica Neves, recebeu Alline Zanoni Batista, superintendente interina do Sebrae/ES, em um encontro marcado pela troca de experiências sobre gestão, inovação e liderança feminina. Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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