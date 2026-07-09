Iate Clube do ES ganha biografia oficial em celebração aos 80 anos de história

O Iate Clube do Espírito Santo reuniu associados e convidados para o coquetel de lançamento de "Os mares da Vitória", biografia oficial dos 80 anos da instituição. Escrita pelo jornalista e escritor capixaba Rômulo Felippe - autor de 25 livros e membro da Academia Espírito-santense de Letras -, a obra mergulha em oito décadas de esporte náutico, convivência e impacto social, com rica iconografia e depoimentos de comodoros, atletas e associados que ajudaram a construir essa história.
Idealizado pelo comodoro Fabiano Pereira como um legado para as futuras gerações, o livro nasce, nas palavras do próprio comodoro, como "um registro vivo de uma trajetória construída com dedicação, paixão e espírito coletivo, para preservar memórias e honrar todos aqueles que, ao longo dessas oito décadas, contribuíram para escrever essa história". O evento aconteceu no Iatinho, recém-inaugurado espaço de lazer do clube.
Aniversário
Em Domingos Martns
Vem aí o Festival de Inverno!
As montanhas capixabas voltam a respirar música entre os dias 10 e 19 de julho. Com previsão de temperaturas em torno de 16°C, o 31º Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins reúne mais de 140 horas de programação gratuita, espalhadas por diferentes espaços da cidade. Entre as atrações nacionais estão Tiê, Roberta Campos, Pholhas, Duo Uno, Funk Como Le Gusta, Bee Gees Alive e Alegria, além de tributos a Djavan, Cazuza, Raul Seixas e Amy Winehouse. O festival também oferece concertos, grupos folclóricos, apresentações do Palco Livre, que reúne novos talentos capixabas, e uma intensa programação de oficinas e atividades formativas. A programação completa está disponível nos canais oficiais do evento.
Intercâmbio
Previna-se!
Dia da Saúde Ocular
Pelo menos 2,2 bilhões de pessoas convivem com algum grau de deficiência visual no mundo e, em cerca de 1 bilhão desses casos, a condição poderia ter sido evitada ou ainda não recebeu o tratamento adequado, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A entidade também destaca que a maior parte das pessoas com deficiência visual tem mais de 50 anos. No Dia da Saúde Ocular, celebrado em 10 de julho, especialistas reforçam que consultas oftalmológicas periódicas são fundamentais para prevenir ou retardar doenças como catarata, glaucoma e degeneração macular relacionada à idade, preservando a autonomia e a qualidade de vida da população idosa. "O envelhecimento faz parte da vida, mas perder a visão não deve ser encarado como algo natural. Consultas oftalmológicas periódicas permitem identificar alterações ainda nas fases iniciais, quando as chances de tratamento e preservação da visão são muito maiores. Cuidar da saúde ocular é também cuidar da independência, da segurança e do bem-estar da pessoa idosa", destaca o médico diretor de Oftalmologia da MedSênior, Fabiano Cade.
No Galpão das Paneleiras
Em Nova York
Com agenda internacional voltada à atualização científica, a oftalmologista Liliana Nóbrega, nos dias 10 e 11 de julho, será palestrante no encontro da Dry Eye Society of the Americas (DESA), em Nova York.
No Maranhão
A administradora de benefícios 100% capixaba QualiSaúde acaba de ampliar sua atuação para o Maranhão por meio de uma parceria com a Humana Saúde. Com a novidade, a empresa passa a fortalecer sua presença em 21 estados brasileiros, poucos dias após atingir a marca de 50 mil vidas atendidas. O CEO é Flávio Cirilo.
Na Loja Vazia
A advogada previdenciária e especialista em direitos da pessoa idosa, Juliana Pimentel, é a madrinha da Loja Vazia do Shopping Vitória, nesta quinta-feira (09), a partir das 17h. As doações vão para o bazar do Asilo dos Idosos de Vitória.
Exposição
Os artistas Natas Dias, Milena Almeida, Paulo Kunsch e Samira Pavesi convidam para a abertura da exposição A (s) cender, no dia 15 de julho, na Galeria Sesi Cultura. A curadoria é de Vitor Burgo.
Show
A banda capixaba Lordose pra Leão fará a abertura do show do lendário grupo de rock escocês Nazareth, na Praça do Papa, em Vitória, no dia 16 de julho.O evento marca o inídio das comemorações dos 35 anos de carreira do Lordose.
Lideranças femininas
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