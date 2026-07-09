Iate Clube do ES ganha biografia oficial em celebração aos 80 anos de história

Em Nova York





Com agenda internacional voltada à atualização científica, a oftalmologista Liliana Nóbrega, nos dias 10 e 11 de julho, será palestrante no encontro da Dry Eye Society of the Americas (DESA), em Nova York.



No Maranhão



A administradora de benefícios 100% capixaba QualiSaúde acaba de ampliar sua atuação para o Maranhão por meio de uma parceria com a Humana Saúde. Com a novidade, a empresa passa a fortalecer sua presença em 21 estados brasileiros, poucos dias após atingir a marca de 50 mil vidas atendidas. O CEO é Flávio Cirilo.





Na Loja Vazia





A advogada previdenciária e especialista em direitos da pessoa idosa, Juliana Pimentel, é a madrinha da Loja Vazia do Shopping Vitória, nesta quinta-feira (09), a partir das 17h. As doações vão para o bazar do Asilo dos Idosos de Vitória.



Exposição





Os artistas Natas Dias, Milena Almeida, Paulo Kunsch e Samira Pavesi convidam para a abertura da exposição A (s) cender, no dia 15 de julho, na Galeria Sesi Cultura. A curadoria é de Vitor Burgo.



Show



A banda capixaba Lordose pra Leão fará a abertura do show do lendário grupo de rock escocês Nazareth, na Praça do Papa, em Vitória, no dia 16 de julho.O evento marca o inídio das comemorações dos 35 anos de carreira do Lordose.