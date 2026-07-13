Roberta Furtado comanda Festa Julina de Fradinhos com Luiz Massa e Trio de Forró

Nesta segunda-feira, 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD) completa 36 anos. Desde sua criação, a legislação consolidou uma das mais importantes transformações jurídicas e sociais do país,reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e assegurando-lhes prioridade absoluta, conforme a Constituição Federal. De acordo com a advogada especialista em Direito de Família, Rafaella Vimercati , além dos desafios históricos relacionados à violência doméstica e à negligência, surgiram novas formas de violação de direitos impulsionadas pela transformação digital. “Se antes as preocupações estavam concentradas nas ruas, hoje elas também estão nas telas. Assim, em março deste ano entrou em vigor a Lei n.º 15.211/2025, conhecida como "ECRIAD Digital", que reforça a proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual”, explica. ção e exposição indevida.