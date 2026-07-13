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Renata Rasseli

Roberta Furtado comanda Festa Julina de Fradinhos com Luiz Massa e Trio de Forró

O evento foi realizado neste sábado (11) com bebidas e comidas típicas de arraiá

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

13 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Zani, Miriam, Raquel Baroni, Roberta Furtado e Flávia Abaurre
Zani Bauer, Mirian Pedroni, Raquel Baroni, Roberta Furtado e Flávia Abaurre Renata Rasseli

Querida de RR, Roberta Furtado comandou a 3ª Festa Julina de Fradinhos, neste sábado (11), ao som de Luiz Massa e Trio de Forró Pé de Serra. O arraiá reuniu amigos e familiares que saborearam comidas e bebidas típicas. Veja o vídeo e as fotos!

Lançamento de livro

Lu Braga, no lançamento do seu mais novo livro, o Coordenando-se Sênior, com os filhos Malu e Lorenzo e a neta Maya
Lu Braga, no lançamento do seu mais novo livro, o "Coordenando-se Sênior", com os filhos Malu e Lorenzo e a neta Maya. Cacá Lima

Dia D do Comerciante

Referência nacional em varejo no ES


Fred Rocha, uma das principais referências nacionais em varejo e consumo, será o grande destaque da programação do Dia D Comerciante em Linhares. Empreendedor que criou mais de 16 negócios e especialista em comportamento de consumo, ele palestra no dia 16 de julho, às 18h30, no Cerimonial La Pallace, com expectativa de reunir cerca de 250 empresários e comerciantes. Promovido pelo Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac e 29 sindicatos empresariais entre filiados e parceiros, o Dia D Comerciante percorrerá mais de 10 cidades capixabas com uma programação voltada à inovação, vendas, inteligência artificial e gestão. A presença de Fred Rocha promete atrair lideranças interessadas em compreender as transformações do varejo e as novas exigências dos consumidores.

Construção

Rodrigo Gimenes, Aristóteles Passos, Douglas Vaz e Leandro Lorenzon
Rodrigo Gimenes, Aristóteles Passos, Douglas Vaz e Leandro Lorenzon: na ES Construção, no Pavilhão de Carapina Luciana Oliveira / ES Construção

Lei 

Estatuto da Criança e do Adolescente faz 36 anos

Nesta segunda-feira, 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD) completa 36 anos. Desde sua criação, a legislação consolidou uma das mais importantes transformações jurídicas e sociais do país,reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e assegurando-lhes prioridade absoluta, conforme a Constituição Federal. De acordo com a advogada especialista em Direito de Família, Rafaella Vimercati , além dos desafios históricos relacionados à violência doméstica e à negligência, surgiram novas formas de violação de direitos impulsionadas pela transformação digital. “Se antes as preocupações estavam concentradas nas ruas, hoje elas também estão nas telas. Assim, em março deste ano entrou em vigor a Lei n.º 15.211/2025, conhecida como "ECRIAD Digital", que reforça a proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual”, explica.  ção e exposição indevida.

Botecão 2026

Dilsinho recebeu os contratantes Raimundo Nonato e Duda Semião no camarim do Botecão 2026: a festa de encerramento do Roda de Boteco, maior festival gastronômico do ES, lotou a Praça do Papa
Dilsinho recebeu os contratantes Raimundo Nonato e Duda Semião no camarim do Botecão 2026: a festa de encerramento do Roda de Boteco, maior festival gastronômico do ES, que lotou a Praça do Papa. Alessa Fotografia

Na CasaCor 1

Sandra Matias e Lara Brotas comemoraram: a  Galeria Matias Brotas comemora seus 20 anos de atuação com a maior participação de sua história na CASACOR Espírito Santo, que celebra, em 2026, três décadas de realização no Estado.

Na CasaCor 2

No ambiente Arte Habita, concebido em parceria com o escritório Fontoura Grasselli, e em outros seis espaços da mostra, a galeria reúne obras de importantes artistas contemporâneos, entre eles Eduardo Srur, José Bechara, Eduardo Coimbra, Vanderlei Lopes, Fernando Augusto, Antônio Bokel, Renata Egreja, Vilar, Arthur Arnold, Rosana Paste, Lando, Mai-Britt Wholters, Richard Hoey e Raphael Bianco. 

Em Sampa

Eduardo Ambrósio, Peixoto Accyoli e Daniel Rodrigues
O máster franqueado da RE/MAX Espírito Santo, Eduardo Ambrósio, em clique exclusivo na sede nacional da imobiliária que mais vende imóveis no mundo, em São Paulo. Ele foi recebido pelo CEO da RE/MAX Brasil, Peixoto Accyoli, e pelo Diretor de Growth, Daniel Rodrigues, sintonizando as novidades do mercado imobiliário. Arquivo pessoal

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Ana Orletti, Wagner Orletti, Ricardo Ferraco, Sid Huang e Eduardo Maranhão

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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