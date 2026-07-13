Roberta Furtado comanda Festa Julina de Fradinhos com Luiz Massa e Trio de Forró

Querida de RR, Roberta Furtado comandou a 3ª Festa Julina de Fradinhos, neste sábado (11), ao som de Luiz Massa e Trio de Forró Pé de Serra. O arraiá reuniu amigos e familiares que saborearam comidas e bebidas típicas. Veja o vídeo e as fotos!
Lançamento de livro
Dia D do Comerciante
Referência nacional em varejo no ES
Fred Rocha, uma das principais referências nacionais em varejo e consumo, será o grande destaque da programação do Dia D Comerciante em Linhares. Empreendedor que criou mais de 16 negócios e especialista em comportamento de consumo, ele palestra no dia 16 de julho, às 18h30, no Cerimonial La Pallace, com expectativa de reunir cerca de 250 empresários e comerciantes. Promovido pelo Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac e 29 sindicatos empresariais entre filiados e parceiros, o Dia D Comerciante percorrerá mais de 10 cidades capixabas com uma programação voltada à inovação, vendas, inteligência artificial e gestão. A presença de Fred Rocha promete atrair lideranças interessadas em compreender as transformações do varejo e as novas exigências dos consumidores.
Construção
Lei
Estatuto da Criança e do Adolescente faz 36 anos
Nesta segunda-feira, 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD) completa 36 anos. Desde sua criação, a legislação consolidou uma das mais importantes transformações jurídicas e sociais do país,reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e assegurando-lhes prioridade absoluta, conforme a Constituição Federal. De acordo com a advogada especialista em Direito de Família, Rafaella Vimercati , além dos desafios históricos relacionados à violência doméstica e à negligência, surgiram novas formas de violação de direitos impulsionadas pela transformação digital. “Se antes as preocupações estavam concentradas nas ruas, hoje elas também estão nas telas. Assim, em março deste ano entrou em vigor a Lei n.º 15.211/2025, conhecida como "ECRIAD Digital", que reforça a proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual”, explica. ção e exposição indevida.
Botecão 2026
Na CasaCor 1
Sandra Matias e Lara Brotas comemoraram: a Galeria Matias Brotas comemora seus 20 anos de atuação com a maior participação de sua história na CASACOR Espírito Santo, que celebra, em 2026, três décadas de realização no Estado.
Na CasaCor 2
No ambiente Arte Habita, concebido em parceria com o escritório Fontoura Grasselli, e em outros seis espaços da mostra, a galeria reúne obras de importantes artistas contemporâneos, entre eles Eduardo Srur, José Bechara, Eduardo Coimbra, Vanderlei Lopes, Fernando Augusto, Antônio Bokel, Renata Egreja, Vilar, Arthur Arnold, Rosana Paste, Lando, Mai-Britt Wholters, Richard Hoey e Raphael Bianco.
Em Sampa
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