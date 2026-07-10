Ddaniela Aguilar abre exposição "O que Sente o Coração" em Pedra Azul; veja fotos

Botecão 2026





A Praça do Papa recebe na sexta-feira (10) e sábado (11), o Botecão, festa que encerra o Roda de Boteco, maior festival gastronômico do Espírito Santo, e reúne todos os bares e botecos participantes. Neste ano, o festival celebra 22 anos e terá Dilsinho, Bom Gosto e Arlindinho como atrações nacionais. SambAdm, Sol Pessoa, DJ Negana e Suelen Nascimento são as atrações regionais. A entrada é solidária com retirada de ingresso via site Meu Bilhete e doação de dois quilos de alimento não perecível no dia do evento.







Em Santa Teresa





Santa Teresa vai receber um verdadeiro encontro de gerações da música brasileira. Entre os dias 10 e 12 de julho acontece a Feira Distrital no Parque de Exposições com shows gratuitos de Zé Geraldo, Renato Teixeira e Falamansa. Na cena regional, Lorena Alexandre, Welison & Junior, Anderson e Bruno, Ferrari e Banda, Os Carreteiros, Michele Freire e Luiz Paulo Forrozão, animam a festa. A proposta do evento é valorizar as tradições, a cultura e a força econômica do interior teresense.

