Ddaniela Aguilar abre exposição "O que Sente o Coração" em Pedra Azul; veja fotos

A artista visual Ddaniela Aguilar abriu as portas do Khas Cafés Especiais e Arte para o vernissage de "O que Sente o Coração". Com curadoria de Saulo di Tarso, a mostra propõe uma experiência imersiva em que arte, natureza e memória se entrelaçam em pinturas, esculturas, objetos e instalações. O coquetel do vernissage ficou a cargo do restaurante Passarin, de Gladstone Nascimento e João Carlos Lira Rocha. A exposição fica aberta até 15 de agosto, das 10h às 17h30. Veja as fotos de Silvana Bellon.
Na China
Com três novos empreendimentos residenciais, a Nazca amplia sua atuação em pontos estratégicos na Praia do Canto: na Rua Saturnino de Brito, com unidades de quatro suítes; na Rua Celso Calmon, com apartamentos de três suítes; e na Rua Aleixo Neto, com proposta de um quarto. Os projetos, ainda em fase de desenvolvimento, reforçam a presença da incorporadora em um dos bairros mais valorizados de Vitória.
O número de projetos capixabas aprovados pela Finep passou de apenas dois, em 2014, para 32 em 2024. Para Flávio Aguilar, da Bbutton Ventures, o crescimento demonstra que os empresários passaram a enxergar a inovação como ferramenta de crescimento e não apenas como investimento em tecnologia.
Café da manhã
Botecão 2026
A Praça do Papa recebe na sexta-feira (10) e sábado (11), o Botecão, festa que encerra o Roda de Boteco, maior festival gastronômico do Espírito Santo, e reúne todos os bares e botecos participantes. Neste ano, o festival celebra 22 anos e terá Dilsinho, Bom Gosto e Arlindinho como atrações nacionais. SambAdm, Sol Pessoa, DJ Negana e Suelen Nascimento são as atrações regionais. A entrada é solidária com retirada de ingresso via site Meu Bilhete e doação de dois quilos de alimento não perecível no dia do evento.
Em Santa Teresa
Santa Teresa vai receber um verdadeiro encontro de gerações da música brasileira. Entre os dias 10 e 12 de julho acontece a Feira Distrital no Parque de Exposições com shows gratuitos de Zé Geraldo, Renato Teixeira e Falamansa. Na cena regional, Lorena Alexandre, Welison & Junior, Anderson e Bruno, Ferrari e Banda, Os Carreteiros, Michele Freire e Luiz Paulo Forrozão, animam a festa. A proposta do evento é valorizar as tradições, a cultura e a força econômica do interior teresense.
Lançamento de livro
Ressaca com samba
Quem disse que o brasileiro desiste fácil? Para curar a ressaca da eliminação na Copa do Mundo de 2026 e provar que a nossa alegria é imbatível, o Brizz Cultura e Gastronomia convoca o público para o evento "Não Deixa O Samba Acabar", neste sábado, a partir das 16h.
O palco da casa vai ferver com o encontro histórico de dois gigantes capixabas, o Clube do Samba e o Samba Crioulo, além do aguardado debut do projeto Samba de Quintal e do som do DJ Relima. De acordo com o sócio-proprietário Thiago Guerini, a festa funciona como um manifesto à nossa capacidade de dar a volta por cima, usando a música e os encontros como o verdadeiro combustível para seguir em frente.
Em São Paulo