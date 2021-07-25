Surfista da Costa Rica vai a Tóquio após ser resgatado por bombeiros em enchente

Surfista da Costa Rica em Tóquio, Carlos Muñoz foi resgatado de inundação Crédito: Reprodução

O surfista Carlos Muñoz, da Costa Rica, passa por uma verdadeira prova de superação para conseguir disputar as Olimpíadas de Tóquio . Após o português Frederico Morais contrair Covid-19 e ficar impossibilitado de disputar os Jogos, Muñoz herdou sua vaga.

Mas havia um grande problema: o costarriquenho estava em Guapiles, na província de Limon, região que vem sendo atingida por fortes inundações, distante 120 km aproximadamente da capital San José. O surfista precisou postar então um pedido de ajuda para que conseguissem transportá-lo para a capital. Ele pediu ainda que providenciassem testes de Covid-19 e passagens para que pudesse embarcar no primeiro voo disponível para o Japão.

O Corpo de Bombeiros resgatou o atleta a 1h deste sábado (24, no horário local). Ele se deslocou para a capital, conseguiu realizar os testes e adquirir a passagem com ajuda da federação de surfe costarriquenha. Os testes deram negativo. Amigos levaram seu passaporte, e o itinerário do voo foi readequado para que ele conseguisse chegar a tempo.

Muñoz participaria da mesma bateria do brasileiro Gabriel Medina, que já foi concluída neste domingo (25, ainda noite de sábado no Brasil). Agora, ele precisa chegar a tempo da repescagem para conseguir participar da competição.