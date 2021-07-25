Multicampeão brasileiro, Robert Scheidt estreia em 11° na primeira regata

O primeiro colocado foi o francês Jean Baptiste Bernaz, logo em seguida vieram o finlandês Kaarle Tapper e o norueguês Hermann Tomasgaard.

Treze vezes campeão mundial e bicampeão olímpico, Robert voltará a disputar ainda neste domingo a segunda regata. Conhecido como o maior medalhista brasileiro na competição, o brasileiro está em sua sétima participação nos Jogos Olímpicos.