Multicampeão brasileiro, Robert Scheidt estreia em 11° na primeira regata

Aos 48 anos, Robert Scheidt estreou nas Olimpíadas de Tóquio neste domingo (25). O brasileiro, multicampeão, ficou em décimo primeiro lugar na primeira regata da classe laser.
O primeiro colocado foi o francês Jean Baptiste Bernaz, logo em seguida vieram o finlandês Kaarle Tapper e o norueguês Hermann Tomasgaard.
Treze vezes campeão mundial e bicampeão olímpico, Robert voltará a disputar ainda neste domingo a segunda regata. Conhecido como o maior medalhista brasileiro na competição, o brasileiro está em sua sétima participação nos Jogos Olímpicos.