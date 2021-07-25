Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • Multicampeão brasileiro, Robert Scheidt estreia em 11° na primeira regata
Olimpíadas

Multicampeão brasileiro, Robert Scheidt estreia em 11° na primeira regata

Aos 48 anos, Scheidt ficou em 11° lugar na primeira regata da classe laser; o primeiro colocado foi o francês Jean Baptiste Bernaz

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 06:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2021 às 06:29
Robert Scheidt estreou em 11º nas regatas das Olimpíadas de Tóquio
Robert Scheidt estreou em 11º nas regatas das Olimpíadas de Tóquio Crédito: Daniel Varsano/COB
Aos 48 anos, Robert Scheidt estreou nas Olimpíadas de Tóquio neste domingo (25). O brasileiro, multicampeão, ficou em décimo primeiro lugar na primeira regata da classe laser.
O primeiro colocado foi o francês Jean Baptiste Bernaz, logo em seguida vieram o finlandês Kaarle Tapper e o norueguês Hermann Tomasgaard.
Treze vezes campeão mundial e bicampeão olímpico, Robert voltará a disputar ainda neste domingo a segunda regata. Conhecido como o maior medalhista brasileiro na competição, o brasileiro está em sua sétima participação nos Jogos Olímpicos.

Veja Também

Larissa Pimenta chora após derrota no judô nas Olimpíadas para japonesa

Kelvin Hoefler leva a prata, primeira medalha brasileira nas Olimpíadas

Brasileiro Lucas Verthein avança às semifinais do remo nas Olimpíadas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados