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Confira o quadro de medalhas das Olimpíadas do Japão

Competição acontece em Tóquio, capital nipônica, até o próximo dia 8 de agosto

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 10:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2021 às 10:26
Olimpíadas
As medalhas de ouro, prata e bronze dos Jogos Olímpicos de Tóquio Crédito: Divulgação/COI
As Olimpíadas do Japão são realizadas em Tóquio e as competições ocorrem até o próximo dia 8 de agosto. Veja a classificação do quadro de medalhas dos Jogos. 

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