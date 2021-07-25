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Com notão!

Rebeca Andrade dá show e vai a três finais da ginástica nas Olimpíadas

A ginasta brasileira se garantiu nas finais individuais no solo, salto e individual geral nos Jogos de Tóquio

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 11:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2021 às 11:14
O domingo foi de sentimentos contrastantes para a ginástica feminina do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Enquanto a lesão e choro de Flávia Saraiva preocupou, Rebeca Andrade não tem motivos para parar de sorrir. Afinal, ela teve exibições históricas e garantiu três finais individuais - no solo, salto e também a individual geral, onde só teve pontuação menor que a de Simone Biles.
Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Tóquio
Rebeca Andrade brilhou nas apresentações e se garantiu em três finais nas Olimpíadas de Tóquio Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
O primeiro show veio no solo. Ao som de "Baile de Favela", Rebeca teve uma apresentação muito sólida e recebeu nota 14.066, ocupando a quarta posição logo atrás das norte-americanas Jade Carey (14.100) e Simone Biles (14.133), e da italiana Vanessa Ferrari (14.166).

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Enquanto Flavinha desistia da sequência da prova pela lesão, Rebeca foi para o salto e foi ainda melhor. Com dois saltos perfeitos, recebeu 15.100 dos juízes, agora ficando atrás apenas de Carey (15.166) e Biles (15.183).
O último aparelho da rotação foram as barras assimétricas. Com uma série limpa, sua nota foi 14.200, insuficiente para a final no aparelho, mas com uma ótima pontuação na final do individual geral, com 57.399, logo atrás da grande estrela do esporte, Biles, que teve 57.731.
Além das três finais de Rebeca, a ginástica ainda conquistou a vaga na trave com Flavia Saraiva, que agora tentará acelerar sua recuperação.

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