Rebeca Andrade dá show e vai a três finais da ginástica nas Olimpíadas

O domingo foi de sentimentos contrastantes para a ginástica feminina do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio . Enquanto a lesão e choro de Flávia Saraiva preocupou, Rebeca Andrade não tem motivos para parar de sorrir. Afinal, ela teve exibições históricas e garantiu três finais individuais - no solo, salto e também a individual geral, onde só teve pontuação menor que a de Simone Biles.

Rebeca Andrade brilhou nas apresentações e se garantiu em três finais nas Olimpíadas de Tóquio Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

O primeiro show veio no solo. Ao som de "Baile de Favela", Rebeca teve uma apresentação muito sólida e recebeu nota 14.066, ocupando a quarta posição logo atrás das norte-americanas Jade Carey (14.100) e Simone Biles (14.133), e da italiana Vanessa Ferrari (14.166).

Enquanto Flavinha desistia da sequência da prova pela lesão, Rebeca foi para o salto e foi ainda melhor. Com dois saltos perfeitos, recebeu 15.100 dos juízes, agora ficando atrás apenas de Carey (15.166) e Biles (15.183).

O último aparelho da rotação foram as barras assimétricas. Com uma série limpa, sua nota foi 14.200, insuficiente para a final no aparelho, mas com uma ótima pontuação na final do individual geral, com 57.399, logo atrás da grande estrela do esporte, Biles, que teve 57.731.