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Sem sustos

Seleção brasileira de vôlei feminino vence Coreia do Sul na estreia

No fim, Fernanda Garay e Gabi, com 19 pontos cada, foram as que mais pontuaram em quadra na partida realizada na manhã deste domingo (25)

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 11:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2021 às 11:47
Em sua estreia nas Olimpíadas de Tóquio, a seleção feminina de vôlei derrotou a Coreia do Sul por 3 a sets a 0 (25/10, 25/22 e 25/19), na Ariake Arena, na manhã deste domingo (25).
Seleção feminina de vôlei estreia com vitória em Tóquio
A seleção feminina de vôlei estreia com vitória em Tóquio Crédito: Wander Roberto/COB
A seleção começou o duelo com Camila Brait, Macris, Gabi, Tandara, Carol, Fernanda Garay e Carol Gattaz. Gabi, com um toque sútil por cima do bloqueio, colocou o brasileiro em vantagem (3 a 2), e a partir daí a seleção passeou em quadra, no primeiro set.
No segundo set, a Coreia encontrou-se em quadra depois de ver o Brasil próximo de uma nova arrancada. Com seis pontos em desvantagem, as coreanas chegaram ao empate (22 a 22) numa bola em que Tandara mandou para fora. Gabi recolocou o Brasil à frente e Rosamaria garantiu o set: 25 a 22.

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Nesse, aliás, a central Carol precisou de atendimento médico após chocar o dedo. José Roberto Guimarães colocou a mão na cabeça, só que o susto durou pouco. A terceira parcial foi mais parelha. As coreanas, lideradas excelente ponteira Kim Yeon-Koung, assustaram o time verde e amarelo.
Kim e Fernanda Garay travaram, aliás, desde o começo um duelo pela artilharia da partida. Foi a brasileira quem buscou o empate no terceiro e o último set (9 a 9). No fim, Garay e Gabi, com 19 pontos cada, foram as que mais pontuaram, e Kim, com 12, foi a terceira.

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