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Olimpíadas

Brasil perde para a França no handebol masculino e começa a se complicar

O pivô capixaba Vinícius Teixeira marcou dois gols para a seleção, que acabou derrotada por 34 a 29

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 22:28

Filipe Souza

Filipe Souza

Publicado em 

25 jul 2021 às 22:28
Vinicius Teixeira marcou dois gols para o Brasil contra a França
Vinicius Teixeira marcou dois gols para o Brasil contra a França Crédito: Vitor Jubini
 A seleção brasileira de handebol masculino perdeu para a França na noite deste domingo (25) por 34 a 29. Essa foi a segunda derrota consecutiva do Brasil, que começa a ver sua situação se complicar na disputa por uma vaga na próxima fase.  O pivô capixaba Vinicius Teixeira marcou dois gols para o Brasil e foi importante no jogo. Ainda assim o time brasileiro acabou envolvido pelos franceses e não conseguiu a vitória.
A equipe brasileira volta à quadra na próxima quarta-feira (28), às 7h30 , para enfrentar a Espanha. O Brasil precisa urgentemente conquistar sua primeira vitória na competição para não ver suas chances de classificação diminuírem. A seleção ocupa a última colocação do Grupo A da competição.

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O JOGO

O primeiro tempo começou com a França melhor na partida. Com um ritmo forte de jogo e sem desperdiçar chances, os franceses conseguiram abrir uma vantagem de até 5 pontos. Na metade da primeira etapa, o Brasil conseguiu encaixar uma boa marcação, evitar o gols franceses e ser eficiente no ataque, chegando a reduzir a vantagem rival para apenas um gol, mas nos últimos minutos, os franceses conseguiram travar o ataque brasileiro e abir nova vantagem, indo para o intervalo com o placar favorável em 16 a 13. 
O panorama da segunda etapa foi muito parecido com o do início do jogo. A França aproveitou seus primeiros arremessos e colocou mais três pontos de vantagem, enquanto o Brasil não conseguia se organizar na quadra.  Peça importante no ataque brasileiro, o capixaba Vinícius Teixeira marcou dois gols seguidos e fez a seleção ensaiar uma reação. Mas na sequência, os erros ofensivos prejudicaram o rendimento da equipe, que viu a França abrir vantagem e vencer por 34 a 29.

Brasil e França pela segunda rodada do handebol masculino nas Olimpíadas

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