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Natação

Brasileiro Fernando Scheffer vai à final dos 200 m livre e diz que não há favoritos

Ele fez a oitava melhor marca considerados os 16 competidores das semifinais, na manhã japonesa desta segunda-feira (26), ainda noite de domingo (25) no Brasil

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 23:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2021 às 23:41
Fernando Scheffer avançou às finais dos 200m livre
Fernando Scheffer avançou às finais dos 200m livre Crédito: Satiro Sodré/CBDA
O brasileiro Fernando Scheffer está na final dos 200 m livre na natação nas Olimpíadas de Tóquio. Ele fez a oitava melhor marca considerados os 16 competidores das semifinais, na manhã japonesa desta segunda-feira (26), ainda noite de domingo (25) no Brasil.
Em sua qualificatória, Scheffer foi o terceiro, com o tempo de 1min45s71. Foi pior do que na classificatória anterior, quando havia feito 1min45s05, mas o bastante para levá-lo para a disputa de medalhas nesta segunda-feira (26), às 22h43 (horário de Brasília). As Olimpíadas de Tóquio são a primeira da carreira do brasileiro.
O melhor tempo das semifinais foi do britânico Duncan Scott, com 1min44s60. Concentrado apenas em seu desempenho, Scheffer afirma que em nenhum momento se preocupou em olhar o desempenho dos seus competidores. "O objetivo era dar um passo de cada vez. Agora foi a semifinal. Vamos ver o que podemos melhorar. Mais importante é a gente olhar para a gente, não ficar cuidando muito dos outros. A prova não tem nenhum favorito. Vamos colocar tudo na água e ver o que acontece", afirmou.

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