Silvana Lima consegue boas ondas e se classifica às quartas do surfe

Silvana Lima avançou às quartas de final no surfe em Tóquio Crédito: Miriam Jeske/COB

A brasileira Silvana Lima venceu na manhã japonesa desta segunda-feira (26), ainda noite de domingo (26) no Brasil, Teresa Bonvalot, de Portugal, nas oitavas de final do surfe feminino nas Olimpíadas de Tóquio . Somando 12.17 contra 7.50, Silvana não deu chances, foi imponente na bateria e se manteve sempre à frente de Teresa. Apenas as duas melhoras ondas são válidas para o somatório.

A brasileira começou em sua primeira onda realizando boas manobras entre as fortes ondas, ganhando 3.67. A sua adversária foi menos eficiente, e somou apenas 0.50. Em sua segunda onda, Bonvalot conseguiu pegar um bom ritmo, realizando uma manobra mais ousada e somou 4.33. Posteriormente, aproveitou uma nova onda, tirando 0.73.

Com dificuldades em sua segunda subida, Silvana tirou apenas 0.57. Posteriormente, em uma recuperação surpreendente conseguiu um expressivo 5.50, retomando a primeira colocação. A portuguesa, logo após, conseguiu um 2.67, ainda sem recuperar a dianteira.

Em sua quarta onda Silvana aumentou o ritmo, conseguindo um 3.87. A portuguesa conseguiu recuperar e surfar uma boa onda, tirando 3.17, mas ainda sem alcançar a brasileira no placar.

No troco, Silvana fez ótimas manobras, contornando a água, não se desequilibrou mesmo com as fortes ondas, e conseguiu sua maior nota até então: 6.67. A portuguesa precisaria de um 7.84 para superar o somatório da brasileira, mas não conseguiu.

TATIANA WESTON-WEBB É ELIMINADA

Outra brasileira no surfe das Olimpíadas, Tatiana Weston-Webb acabou eliminada nas oitavas de final pela japonesa Amuro Tsuzuki. Tatiana fechou a bateria com o total de 8.57, enquanto Tsuzuki somou 10.33.

Tatiana Weston-Webb avançou em primeiro na sua bateria neste sábado (24) Crédito: Divulgação/COB

Tatiana começou bem a bateria, somando 6.50 e assumiu a liderança logo no começo, mas viu a japonesa surfar duas ondas de 5.00 e 4.50. Tsuzuki conseguiu ampliar a vantagem para 10.33 e viu Tatiana permanecer com a mesma somatória.