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Olimpíadas

Silvana Lima consegue boas ondas e se classifica às quartas do surfe

A brasileira avançou para as quartas de final na bateria com um total de 12.17 contra Teresa Bonvalot, de Portugal, que acumulou 7.50; Tatiana Weston-Webb acabou eliminada nas oitavas

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 23:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2021 às 23:35
Silvana Lima
Silvana Lima avançou às quartas de final no surfe em Tóquio Crédito: Miriam Jeske/COB
A brasileira Silvana Lima venceu na manhã japonesa desta segunda-feira (26), ainda noite de domingo (26) no Brasil, Teresa Bonvalot, de Portugal, nas oitavas de final do surfe feminino nas Olimpíadas de Tóquio. Somando 12.17 contra 7.50, Silvana não deu chances, foi imponente na bateria e se manteve sempre à frente de Teresa. Apenas as duas melhoras ondas são válidas para o somatório.
A brasileira começou em sua primeira onda realizando boas manobras entre as fortes ondas, ganhando 3.67. A sua adversária foi menos eficiente, e somou apenas 0.50. Em sua segunda onda, Bonvalot conseguiu pegar um bom ritmo, realizando uma manobra mais ousada e somou 4.33. Posteriormente, aproveitou uma nova onda, tirando 0.73.
Com dificuldades em sua segunda subida, Silvana tirou apenas 0.57. Posteriormente, em uma recuperação surpreendente conseguiu um expressivo 5.50, retomando a primeira colocação. A portuguesa, logo após, conseguiu um 2.67, ainda sem recuperar a dianteira.

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Em sua quarta onda Silvana aumentou o ritmo, conseguindo um 3.87. A portuguesa conseguiu recuperar e surfar uma boa onda, tirando 3.17, mas ainda sem alcançar a brasileira no placar.
No troco, Silvana fez ótimas manobras, contornando a água, não se desequilibrou mesmo com as fortes ondas, e conseguiu sua maior nota até então: 6.67. A portuguesa precisaria de um 7.84 para superar o somatório da brasileira, mas não conseguiu.

TATIANA WESTON-WEBB É ELIMINADA

Outra brasileira no surfe das Olimpíadas, Tatiana Weston-Webb acabou eliminada nas oitavas de final pela japonesa Amuro Tsuzuki. Tatiana fechou a bateria com o total de 8.57, enquanto Tsuzuki somou 10.33.
Tatiana Weston-Webb avançou em primeiro na sua bateria neste sábado (24)
Tatiana Weston-Webb avançou em primeiro na sua bateria neste sábado (24) Crédito: Divulgação/COB
Tatiana começou bem a bateria, somando 6.50 e assumiu a liderança logo no começo, mas viu a japonesa surfar duas ondas de 5.00 e 4.50. Tsuzuki conseguiu ampliar a vantagem para 10.33 e viu Tatiana permanecer com a mesma somatória.
Faltando poucos minutos, Tatiana conseguiu uma boa onda com um 5.07 e encostou. A nota, porém, foi insuficiente para ultrapassar a japonesa, que avançou às quartas.

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