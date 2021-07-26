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Às 19h30

De Tóquio, equipe de A Gazeta fala sobre os primeiros dias da cobertura olímpica

Em mais uma live nas redes sociais de A Gazeta, Filipe Souza e Vitor Jubini vão contar os bastidores e curiosidades dos primeiros dias de competições nas Olimpíadas de Tóquio. Confira no Instagram, Facebook ou YouTube

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 14:19

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

26 jul 2021 às 14:19
Olimpíadas
Rayssa Leal, aos 13 anos, foi prata na estreia do skate como modalidade olímpica nos Jogos do Japão Crédito: Vitor Jubini
A nossa equipe de correspondentes de A Gazeta chegou com tudo nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Filipe Souza e Vitor Jubini já participaram de coberturas marcantes, como a conquista da medalha de prata de Rayssa Leal, a Fadinha do Skate, na categoria street. 
Entre as glórias das conquistas brasileiras e a felicidade de cobrir os momentos históricos, porém, nossos correspondentes enfrentam verdadeiras provas de resistência. Seja no deslocamento entre os locais de prova ou no calor do verão japonês, cobrir o maior evento esportivo do mundo não é moleza.

ASSISTA À LIVE

13 anos

Rayssa é a mais jovem atleta medalhista do Brasil em Olimpíadas
E para detalhar tudo sobre os primeiros dias de cobertura em Tóquio, Filipe e Jubini vão participar de uma live que será transmitida nas redes sociais de A Gazeta (Instagram, Facebook e Youtube)a partir das 19h30 e também na página especial agazeta.com.br/olimpiadas. Nosso internauta pode interagir mandando perguntas aos nossos repórteres, que responderão ao vivo a todas as dúvidas. Bora pro Japão?

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