Italo e Medina avançam e garantem, ao menos, um bronze para o Brasil

Gabriel Medina na estreia da Olimpíada em Tóquio Crédito: Miriam Jeske/COB

Os surfistas brasileiros seguem fazendo história nos Jogos Olímpicos de Tóquio . Gabriel Medina e Ítalo Ferreira venceram suas baterias e se classificaram para as semifinais na noite desta segunda-feira (26). Com isso, o Brasil garantiu, ao menos, uma medalha de bronze na modalidade.

Como Ítalo e Medina estão em chaves diferentes, na pior das hipóteses, caso os dois percam nas semifinais, o Brasil garante um bronze. Já no caso de vitória de ambos na próxima fase, o país consegue um ouro e uma prata.

E a classificação dos brasileiros aconteceu em um cenário bem diferente do visto nos últimos dias. A aproximação de um Tufão da costa do Japão trouxe chuva e fez com que o mar subisse muito, oferecendo aos atletas melhores condições de competição.

MELHOR NOTA DA COMPETIÇÃO

Tendo a seu dispor ondas de mais de 2 metros, Italo começou com tudo sua bateria contra o japonês Hiroto Ohhara, dando um aéreo (um full rotation de backside) que lhe deu um 9,73, a maior nota dos Jogos Olímpicos. A partir daí Ítalo administrou a vantagem e conseguiu fechar a disputa em 16,30 a 8 para avançar.

Ítalo Ferreira nas Olimpíadas Crédito: Divulgação/COI

Na próxima fase, ele enfrenta o vencedor da bateria entre o peruano Lucca Mesinas e o australiano Owen Wright.

CLASSIFICAÇÃO DE MEDINA

Gabriel Medina garantiu sua vaga nas semifinais um pouco antes, após superar o taitiano Michel Bourez, que representa a França nos Jogos de Tóquio (Japão), por 15,33 a 13,66.