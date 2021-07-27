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Olimpíadas

Italo e Medina avançam e garantem, ao menos, um bronze para o Brasil

Como eles estão em chaves diferentes, na pior das hipóteses, caso os dois percam nas semifinais, o Brasil garante um bronze. Já no caso de vitória de ambos na próxima fase, o país consegue um ouro e uma prata.

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 21:15

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 jul 2021 às 21:15
Gabriel Medina na estreia da Olimpíada em Tóquio
Gabriel Medina na estreia da Olimpíada em Tóquio Crédito: Miriam Jeske/COB
Os surfistas brasileiros seguem fazendo história nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Gabriel Medina e Ítalo Ferreira venceram suas baterias e se classificaram para as semifinais na noite desta segunda-feira (26).  Com isso, o Brasil garantiu, ao menos, uma medalha de bronze na modalidade.
Como Ítalo e Medina estão em chaves diferentes, na pior das hipóteses, caso os dois percam nas semifinais, o Brasil garante um bronze. Já no caso de vitória de ambos na próxima fase, o país consegue um ouro e uma prata.
E a classificação dos brasileiros aconteceu em um cenário bem diferente do visto nos últimos dias. A aproximação de um Tufão da costa do Japão trouxe chuva e fez com que o mar subisse muito, oferecendo aos atletas melhores condições de competição.

MELHOR NOTA DA COMPETIÇÃO

Tendo a seu dispor ondas de mais de 2 metros, Italo começou com tudo sua bateria contra o japonês Hiroto Ohhara, dando um aéreo (um full rotation de backside) que lhe deu um 9,73, a maior nota dos Jogos Olímpicos. A partir daí Ítalo administrou a vantagem e conseguiu fechar a disputa em 16,30 a 8 para avançar.
Ítalo Ferreira vence primeira bateria do surfe da história das Olimpíadas
Ítalo Ferreira nas Olimpíadas Crédito: Divulgação/COI
Na próxima fase, ele enfrenta o vencedor da bateria entre o peruano Lucca Mesinas e o australiano Owen Wright.

CLASSIFICAÇÃO DE MEDINA

Gabriel Medina garantiu sua vaga nas semifinais um pouco antes, após superar o taitiano Michel Bourez, que representa a França nos Jogos de Tóquio (Japão), por 15,33 a 13,66.
Assim como o potiguar, o surfista de Maresias também mostrou o melhor de seu surfe, com um belo aéreo que lhe valeu um 9. As semifinais e a final do surfe masculino acontecem na madrugada desta terça-feira (27).

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