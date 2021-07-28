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Stefani e Pigossi vencem e igualam melhor marca do Brasil no tênis em Olimpíadas

Na madrugada desta quarta-feira (28), elas venceram a dupla dos Estados Unidos, Bethanie Mattek-Sands e Jessica Pegula, nas quartas de final de Tóquio-2020, por 2 sets a 1

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 09:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jul 2021 às 09:29
Tênis
Laura Pigossi e Luisa Stefani estão nas semifinais do torneio de duplas! Crédito: Gaspar Nóbrega/COB
As brasileiras Luisa Stefani e Laura Pigossi igualaram a melhor marca da história do tênis brasileiro em Olimpíadas. Na madrugada desta quarta-feira (28), elas venceram a dupla dos Estados Unidos, Bethanie Mattek-Sands e Jessica Pegula, nas quartas de final de Tóquio-2020, por 2 sets a 1. Parciais de 1/6, 6/3 e 10/8 no super tie-break. Agora, elas avançam à semifinal.
Até aqui, o melhor resultado do Brasil em Jogos havia sido conquistado por Fernando Meligeni, na chave de simples masculino.
Ele também chegou à semifinal em Atlanta-1996, perdeu e depois perdeu também a disputa pela medalha de bronze, encerrando na quarta posição.
Agora, Stefani e Pigossi avançam também às semis e, no mínimo, vão igualar o feito de Meligeni. As brasileiras já fizeram história apenas por chegar nesta fase do torneio.
Antes, elas venceram duas partidas para alcançar as quartas de final, o que já é um recorde considerando as disputas femininas de dupla.

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Até então, os melhores resultados do país nesta categoria haviam sido um único triunfo, tanto nos Jogos de Sidney, em 2000, como nos Jogos de Barcelona, em 1986.
Stefani, 23, é a melhor tenista brasileira atualmente. Ocupa a 23ª posição do ranking mundial. Neste ano, ela chegou em sua primeira final de WTA torneios 1.000.
Também se tornou a brasileira mais bem colocada, superando Maria Esther Bueno, vencedora de 19 Grand Slams. Vale lembrar que, quando o ranking foi criado, Bueno já tinha 36 anos e estava no fim de sua carreira.

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