  Agenda: Veja os horários das principais provas com brasileiros nesta quarta (28)
Olimpíadas

Agenda: Veja os horários das principais provas com brasileiros nesta quarta (28)

Confira a agenda com horários das principais competições disputadas pelos atletas do Brasil durante esta quarta-feira (28) nas Olimpíadas de Tóquio

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 04:30

Daniel Pasti

Brasil e França pela segunda rodada do handebol masculino nas Olimpíadas
A seleção masculina de handebol volta à quadra nesta quarta (28) em busca da primeira vitória em Tóquio Crédito: Vitor Jubini
A primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio veio na madrugada desta terça-feira (27), com Italo Ferreira garantindo a vitória no surfe. Quem ficou ligado na programação que A Gazeta preparou, conseguiu acompanhar a prova. Se você perdeu esse momento histórico, trate de ficar ligado nos horários certos dos competidores brasileiros. Para ninguém perder nada, a gente traz aqui a programação completa dos atletas brasileiros nesta quarta-feira (28). Confira abaixo:

VELA

470 - Masculino, 1ª e 2ª regatas
  • 00h05
Finn - Masculino, 3ª e 4ª regatas
  • 00h05
49er - Masculino, 2ª, 3ª e 4ª regatas
  • 00h05
RS:X - Feminino, 7ª, 8ª e 9ª regatas
  • 00h15
Nacra 17 - Misto, 1ª, 2ª e 3ª regatas
  • 2h35
470 - Feminino, 1ª e 2ª regatas
  • 2h35
49er FX - Feminino, 4ª, 5ª e 6ª regatas
  • 2h50
Fernando Scheffer conquista o bronze nos 200m livre em Tóquio
Fernando Scheffer conquista o bronze nos 200m livre em Tóquio Crédito: Satiro Sodré/CBDA

NATAÇÃO

4 x 200m livre - Masculino, FINAL
  • 00h26
100m livre - Feminino, classificatórias
  • 7h02
200m  medley - Masculino, classificatórias
  • 8h15
4 x 200m livre - Feminino, classificatórias
  • 8h34

TIRO COM ARCO

Marcus Vinicius D'Almeida x Patrick Huston (GBR) - Masculino, primeira rodada
  • 1h24

BOXE

Keno Marley x Chen Daxiang (CHI) - Masculino, peso meio-pesado, oitavas de final
  • 2h12

TÊNIS

L. Stefani e L. Pigossi x Mattek-Sands e Pegula (EUA) - Feminino, quartas de final
  • 3h40
L. Stefani e M. Melo x Stojanovic e Djokovic (SER) - Misto, primeira rodada
  • 6h40
Brasil e Costa do Marfim, pela segunda rodada do futebol masculino
Brasil e Costa do Marfim, pela segunda rodada do futebol masculino Crédito: Vitor Jubini

FUTEBOL

Brasil x Arábia Saudita - Masculino, fase de grupos, 3ª rodada
  • 5h

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Individual geral - Masculino, FINAL
  • 7h15

BADMINTON

Ygor Coelho x Kanta Tsuneyama (JAP) - Masculino, fase de grupos, 3ª rodada
  • 7h20

HANDEBOL

Brasil x Espanha - Masculino, fase de grupos, 3ª rodada
  • 7h30
Brasil x Espanha - Feminino, fase de grupos, 3ª rodada
  • 23h

TÊNIS DE MESA

Hugo Calderano x Dimitrij Ovtcharov (ALE) - Masculino, quartas de final
  • 9h
Brasil vence a Argentina de virada no vôlei masculino
Após vencer a Argentina, o Brasil encaram os atletas da Rússia pela terceira rodada Crédito: Julio Cesar Guimarães/COB

VÔLEI DE QUADRA

Brasil x Atletas da Rússia - Masculino, fase de grupos, 3ª rodada
  • 9h45

RÚGBI DE 7

Brasil x Canadá - Feminino, fase de grupos, 1ª rodada
  • 21h30

REMO

Skiff simples - Masculino, semifinal
  • 23h

JUDÔ

Rafael Buzacarini x Toma Nikiforov (BEL) - Masculino, até 100kg, primeira rodada
  • 23h35

