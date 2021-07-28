Agenda: Veja os horários das principais provas com brasileiros nesta quarta (28)

A primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio veio na madrugada desta terça-feira (27), com Italo Ferreira garantindo a vitória no surfe. Quem ficou ligado na programação que A Gazeta preparou, conseguiu acompanhar a prova. Se você perdeu esse momento histórico, trate de ficar ligado nos horários certos dos competidores brasileiros. Para ninguém perder nada, a gente traz aqui a programação completa dos atletas brasileiros nesta quarta-feira (28). Confira abaixo:
VELA
470 - Masculino, 1ª e 2ª regatas
- 00h05
Finn - Masculino, 3ª e 4ª regatas
- 00h05
49er - Masculino, 2ª, 3ª e 4ª regatas
- 00h05
RS:X - Feminino, 7ª, 8ª e 9ª regatas
- 00h15
Nacra 17 - Misto, 1ª, 2ª e 3ª regatas
- 2h35
470 - Feminino, 1ª e 2ª regatas
- 2h35
49er FX - Feminino, 4ª, 5ª e 6ª regatas
- 2h50
NATAÇÃO
4 x 200m livre - Masculino, FINAL
- 00h26
100m livre - Feminino, classificatórias
- 7h02
200m medley - Masculino, classificatórias
- 8h15
4 x 200m livre - Feminino, classificatórias
- 8h34
TIRO COM ARCO
Marcus Vinicius D'Almeida x Patrick Huston (GBR) - Masculino, primeira rodada
- 1h24
BOXE
Keno Marley x Chen Daxiang (CHI) - Masculino, peso meio-pesado, oitavas de final
- 2h12
TÊNIS
L. Stefani e L. Pigossi x Mattek-Sands e Pegula (EUA) - Feminino, quartas de final
- 3h40
L. Stefani e M. Melo x Stojanovic e Djokovic (SER) - Misto, primeira rodada
- 6h40
FUTEBOL
Brasil x Arábia Saudita - Masculino, fase de grupos, 3ª rodada
- 5h
GINÁSTICA ARTÍSTICA
Individual geral - Masculino, FINAL
- 7h15
BADMINTON
Ygor Coelho x Kanta Tsuneyama (JAP) - Masculino, fase de grupos, 3ª rodada
- 7h20
HANDEBOL
Brasil x Espanha - Masculino, fase de grupos, 3ª rodada
- 7h30
Brasil x Espanha - Feminino, fase de grupos, 3ª rodada
- 23h
TÊNIS DE MESA
Hugo Calderano x Dimitrij Ovtcharov (ALE) - Masculino, quartas de final
- 9h
VÔLEI DE QUADRA
Brasil x Atletas da Rússia - Masculino, fase de grupos, 3ª rodada
- 9h45
RÚGBI DE 7
Brasil x Canadá - Feminino, fase de grupos, 1ª rodada
- 21h30
REMO
Skiff simples - Masculino, semifinal
- 23h
JUDÔ
Rafael Buzacarini x Toma Nikiforov (BEL) - Masculino, até 100kg, primeira rodada
- 23h35