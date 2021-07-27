AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Olimpíadas
  • Após calor intenso, tufão é novo vilão meteorológico nas Olimpíadas
Tóquio 2020

Após calor intenso, tufão é novo vilão meteorológico nas Olimpíadas

As rajadas de ventos teve impacto direto sobre modalidades olímpicas, alterando horários das competições de remo e tiro com arco, finais do surfe foram antecipadas

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 16:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jul 2021 às 16:10
26.07.2021 - Jogos OlÃ­mpicos TÃ³quio 2020 - Prova do ciclismo MTB no Izu MTB Course proximo a cidade de Izu - JapÃ£o. Na foto o brasileiro Henrique Avancini. Foto: Jonne Roriz/COB
Prova do ciclismo MTB no Izu MTB Course próximo a cidade de Izu no Japão. Na foto o brasileiro Henrique Avancini.  Crédito: Jonnes Roriz / COB
Sob pressão olímpica, Tóquio enfim pôde esfriar a cabeça. Nesta terça-feira (27), a onda de calor intenso que atingia a cidade-sede das Olimpíadas de 2020 deu uma trégua pela primeira vez em semanas.
Seria um alívio, não fosse um tufão o culpado pela mudança de ares que trouxe chuvas e ventos fortes à capital japonesa.
A rajada de ventos teve impacto direto sobre modalidades olímpicas, alterando horários das competições de remo e tiro com arco. As finais do surfe foram antecipadas para que a disputa no mar terminasse já nesta terça.
A previsão era de que a tempestade tropical ocorresse em algum lugar nas regiões de Kanto ou Tohoku, no leste do Japão, nesta tarde.
"Continuaremos monitorando as últimas informações meteorológicas para garantir a segurança de todos os envolvidos nos Jogos", disseram os organizadores.
Até segunda (26), a maior dor de cabeça climática da organização eram o calor e a umidade elevados, principalmente para os atletas que tiveram que disputar seus esportes debaixo de sol forte e temperaturas acima dos 30ºC. A sensação térmica chegou a beirar os 40ºC.
"Esperávamos que as condições fossem muito difíceis, mas antes de você vir aqui e experimentar você realmente não sabe o quão difícil é", disse o tenista Novak Djokovic, número um do mundo e já vencedor de dois jogos no torneio olímpico.
O sérvio defendeu mudar a programação das partidas. Nada feito. Elas começam às 11h e vão até a noite.
No skate, os organizadores anteciparam o horário de início das eliminatórias das 9h para as 8h30, mas as finais do street masculino e feminino aconteceram com sol a pino no início da tarde.
Não havia nenhuma cobertura nas arquibancadas (ocupadas apenas por delegações e estafe) nem na área destinada à imprensa.
A principal preocupação manifestada pelos atletas brasileiros: o derretimento da vela (parafina) que eles passam nos obstáculos para conseguir deslizar melhor e não travar durante as manobras.
Apesar disso, após ganhar a medalha de prata, Kelvin Hoefler não citou o ar quente como maior barreira para subir mais alto no pódio. "Se não fosse o vento, a gente poderia ter levado [o ouro]. Infelizmente, eu errei duas manobras por conta do vento, tive esse empecilho", disse.
O COB (Comitê Olímpico do Brasil) tem distribuído a competidores da delegação brasileira coletes e colares nos quais é possível colocar gelo para resfriar o corpo do atleta.
"O calor aqui é muito úmido, estamos suando mais do que o normal, sem ventar fica mais quente ainda", disse o jogador de vôlei de praia Alison.
"Viemos cedo para o Japão, mas mesmo adaptada você sente o calor. Em alguns momentos, eu tive que parar para respirar e me concentrar para conseguir fechar o ponto. Até o árbitro me lembrou que eu podia beber água nas trocas de lado da quadra", afirmou Ágatha, da mesma modalidade.
A expectativa de ter performances olímpicas atrapalhadas pelo calor já havia sido considerada na transferência das provas de maratona e marcha atlética de Tóquio para Sapporo, no norte do país. Lá as temperaturas são bem mais amenas.

Veja Também

Histórico: Calderano põe Brasil nas quartas do tênis de mesa em Tóquio

Simone Biles não confirma presença em final individual na quinta-feira (29)

Brasil vence Zâmbia por 1 a 0 e enfrenta Canadá nas quartas de final

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Clima Tóquio Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro
Genial/Quaest: Lula venceria Flávio Bolsonaro por 39% a 30% no 1º turno e 44% a 39% no 2º turno
Loteria, Mega-Sena
Mega-Sena acumula em R$ 150 milhões; duas apostas do ES levam R$ 47 mil na quina
Integrantes do Clube Big Beatles
Banda capixaba volta a Liverpool pela 27ª vez e terá Andreas Kisser, do Sepultura, no palco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados