Histórico: Calderano põe Brasil nas quartas do tênis de mesa em Tóquio

Antes de bater o sul-coreano, o brasileiro venceu o jogo de estreia, na madrugada de hoje (27), contra o esloveno Bojan Totik, por 4 sets a 1 (parciais de 13/11, 11/7, 7/11, 11/9 e 12/10)

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 15:39

Agência Brasil

O carioca Hugo Calderano classificou o Brasil pela primeira vez às quartas de final do tênis de um torneio olímpico. O atleta, de 25 anos, avançou nos Jogos Olímpicos de Tóquio (Japão) ao vencer por 4 sets a 3 o sul-coreano Jang Woojin, na manhã desta nesta terça-feira (27), com parciais de 11/7, 9/11, 6/11, 11/9, 4/11, 11/5 e 11/6. Calderano volta a competir amanhã (28), às 9h (horário de Brasília), valendo uma vaga na semifinal. O adversário será o alemão Dimitrij Ovtcharov. 
Hugo Calderano está nas quartas de final do tênis de mesa olímpico Crédito: Wander Roberto/COB
Antes de bater o sul-coreano, o brasileiro venceu o jogo de estreia, na madrugada de hoje (27), contra o esloveno Bojan Totik, por 4 sets a 1 (parciais de 13/11, 11/7, 7/11, 11/9 e 12/10). 
Já o paulista Gustavo Tsuboi, de 36 anos, foi elimiado nas oitavas de final pelo taiwanês Lin Yun Ju, que o venceu por 4 sets a 2. Após perder os três primeiros sets (parciais de 5/11, 7/11, 2/11), Tsuboi reagiu e ganhou duas parciais em seguida (um duplo 11/9), mas no último set acabou sendo superado por 11-13. Esta foi a quarta participação do brasileiro em Olimpíadas.

