AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Olimpíadas
  • Campeão olímpico, Italo Ferreira revela desejo de surfar em praia capixaba
Será bem-vindo

Campeão olímpico, Italo Ferreira revela desejo de surfar em praia capixaba

Atual campeão mundial e medalhista olímpico, o surfista brasileiro deixou claro que espera um dia ter a oportunidade de surfar na praia muito procurada por surfistas no Norte do Espírito Santo

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 19:06

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

27 jul 2021 às 19:06
27.07.2021 - Jogos OlÃ­mpicos TÃ³quio 2020 - Final do surfe masculino na praia de Tsurigasaki. Na foto Ãtalo Ferreira medalha de ouro na competiÃ§Ã£o. Foto: Jonne Roriz/COB
Primeiro medalhista de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o surfista Italo Ferreira Crédito: Jonne Roriz / COB
Primeiro medalhista de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o surfista Italo Ferreira é uma das referências do esporte no mundo. Ele é atual campeão mundial da categoria e já competiu em todas as partes do mundo. Mas ele revelou ainda ter o desejo de surfar na Praia de Regência, em Linhares, Norte do Espírito Santo.
A Praia de Regência é um dos principais picos para a prática do esporte no ES. A revelação do campeão olímpico foi feita anteriormente e voltou a circular após a conquista de Italo no Japão.
“Espero conhecer Regência. Vocês falam tanto e me manda fotos e vídeos. Espero um dia pegar bons tubos com vocês e compartilhar os momentos bons da vida”, afirmou o surfista.
O desejo do surfista anima os moradores da localidade. Ramon Lourenço é praticante do esporte e fotógrafo. Ele afirmou que existe uma expectativa que o campeão olímpico visite a Vila de Regência ainda em 2021.
Feras do surfe capixaba curtem ondas de Regência, no Norte do ES
Ondas de Regência, no Norte do ES Crédito: Reprodução/Instagram/krystiankymerson
A vila é conhecida como o “Havaí capixaba” e costuma receber surfistas em busca das suas ondas. Inclusive já recebeu etapas do circuito nacional de surfe profissional. Regência é famosa entre os surfistas e atrai visitantes de vários lugares do país e do mundo em busca de suas ondas longas, tubulares e perfeitas.

O PRIMEIRO OURO DO BRASIL

Dos mares para a história! A primeira medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio veio no surfe. Com ótimo desempenho na final, Ítalo Ferreira venceu o japonês Kanoa Igarashi por 15,14 a 6,6. Como a modalidade estreou nesta edição de Tóquio, Ítalo se tornou o primeiro campeão olímpico do surfe na história.
Logo na primeira manobra que tentou, Ítalo quebrou a prancha e teve que pegar uma nova. Nos primeiros minutos de prova, Kanoa Igarahi abriu vantagem com 4,5 contra 1,7 do brasileiro. Mas Ítalo não deixou barato e logo na onda seguinte, teve nota 7 e foi para 8,7, colocando a pressão no japonês.
Ítalo Ferreira
Italo Ferreira comemora a conquista em Tóquio  Crédito: Jonne Roriz/COB
Antes do adversário tentar outra manobra, Ítalo pegou nova onda e somou mais 5,5 de nota, com 12,5 no geral contra 5,6 de Igarashi. Faltando pouco mais de 18 minutos para o fim da prova, Ítalo tentou uma manobra, mas não teve nota suficiente para trocar o 5,5 que havia recebido na última.
Igarashi não conseguiu encontrar boas ondas, ao contrário de Ítalo, que aos 15 minutos fez outra boa manobra e teve nota de 7,7, somando 14,77 no geral. Nos últimos 10 minutos, Kanoa tentou algumas ondas, mas sem sucesso nas ondas, aumentando a nota apenas para 6,6. Nos últimos minutos, Ítalo abriu ainda mais a vantagem para 15,14 e deixou o relógio correr para comemorar o primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas.

LEIA MAIS SOBRE AS OLIMPÍADAS

Após calor intenso, tufão é novo vilão meteorológico nas Olimpíadas

Brasil vence Zâmbia por 1 a 0 e enfrenta Canadá nas quartas de final

Gabriel Medina sai frustrado e sem medalha da estreia do surfe nas Olimpíadas

"É a chave da morte", diz Alison após derrota no vôlei de praia

Nacif Elias perde para o sul-coreano Sungho Lee e dá adeus às Olimpíadas

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Linhares Surfe ES Norte Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E-commerce: o que muda na escolha de um centro de distribuição com a reforma tributária
Sede da Apex Empresarial
Governo do ES diz que não há recursos públicos investidos na Apex
Catedral de Colatina
Catedral alerta sobre falso padre que pede dinheiro a fiéis em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados