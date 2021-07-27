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Jogos Olímpicos

Ítalo Ferreira vence japonês no surfe e conquista o ouro nas Olimpíadas

Como a modalidade estreou nesta edição de Tóquio, Ítalo se tornou o primeiro campeão olímpico do surfe na história

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 04:29

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 04:29
Ítalo Ferreira comemora a conquista do ouro olímpico
Ítalo Ferreira comemora a conquista do ouro olímpico Crédito: Jonne Roriz/COB
Dos mares para a história! A primeira medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio veio no surfe. Com ótimo desempenho na final, Ítalo Ferreira venceu o japonês Kanoa Igarashi por 15,14 a 6,6. Como a modalidade estreou nesta edição de Tóquio, Ítalo se tornou o primeiro campeão olímpico do surfe na história. 
Logo na primeira manobra que tentou, Ítalo quebrou a prancha e teve que pegar uma nova. Nos primeiros minutos de prova, Kanoa Igarahi abriu vantagem com 4,5 contra 1,7 do brasileiro. Mas Ítalo não deixou barato e logo na onda seguinte, teve nota 7 e foi para 8,7, colocando a pressão no japonês.

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Antes do adversário tentar outra manobra, Ítalo pegou nova onda e somou mais 5,5 de nota, com 12,5 no geral contra 5,6 de Igarashi. Faltando pouco mais de 18 minutos para o fim da prova, Ítalo tentou uma manobra, mas não teve nota suficiente para trocar o 5,5 que havia recebido na última. 
Igarashi não conseguiu encontrar boas ondas, ao contrário de Ítalo, que aos 15 minutos fez outra boa manobra e teve nota de 7,7, somando 14,77 no geral. Nos últimos 10 minutos, Kanoa tentou algumas ondas, mas sem sucesso nas ondas, aumentando a nota apenas para 6,6. Nos últimos minutos, Ítalo abriu ainda mais a vantagem para 15,14 e deixou o relógio correr para comemorar o primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas.
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