Ítalo Ferreira vence japonês no surfe e conquista o ouro nas Olimpíadas

Ítalo Ferreira comemora a conquista do ouro olímpico Crédito: Jonne Roriz/COB

Dos mares para a história! A primeira medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio veio no surfe. Com ótimo desempenho na final, Ítalo Ferreira venceu o japonês Kanoa Igarashi por 15,14 a 6,6. Como a modalidade estreou nesta edição de Tóquio, Ítalo se tornou o primeiro campeão olímpico do surfe na história.

Logo na primeira manobra que tentou, Ítalo quebrou a prancha e teve que pegar uma nova. Nos primeiros minutos de prova, Kanoa Igarahi abriu vantagem com 4,5 contra 1,7 do brasileiro. Mas Ítalo não deixou barato e logo na onda seguinte, teve nota 7 e foi para 8,7, colocando a pressão no japonês.

Antes do adversário tentar outra manobra, Ítalo pegou nova onda e somou mais 5,5 de nota, com 12,5 no geral contra 5,6 de Igarashi. Faltando pouco mais de 18 minutos para o fim da prova, Ítalo tentou uma manobra, mas não teve nota suficiente para trocar o 5,5 que havia recebido na última.